OpenAI может обвинить Microsoft в нарушении антимонопольного законодательства

Руководство OpenAI рассматривает возможность обращения в Федеральную торговую комиссию (FTC) с жалобой на антиконкурентные действия со стороны Microsoft, сообщает The Wall Street Journal. Поводом стали затяжные переговоры о реструктуризации стартапа в коммерческую компанию и условиях доступа к интеллектуальной собственности.

OpenAI должна быть преобразована в коммерческую компанию до конца года, иначе рискует потерять $20 млрд инвестиций. Microsoft, которая инвестировала в OpenAI $1 млрд в 2019 году, настаивает на увеличении своей доли в случае реструктуризации. Кроме того, компания требует доступа к технологиям купленного https://www.kommersant.ru/doc/7710146 OpenAI за $3 млрд стартапа Windsurf, чей продукт конкурирует с GitHub Copilot от Microsoft. При этом OpenAI стремится сохранить контроль над своей интеллектуальной собственностью, особенно в контексте разработки искусственного общего интеллекта (AGI).

FTC уже проводит проверку инвестиций Microsoft в сектор искусственного интеллекта. Если OpenAI решится на радикальные меры, это может поставить под угрозу одно из самых успешных партнерств в технологической индустрии.