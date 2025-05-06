OpenAI покупает ИИ-стартап Windsurf за рекордные для себя $3 млрд

Компания OpenAI, известная прежде всего созданием чат-бота ChatGPT, договорилась о покупке стартапа Windsurf, занимающегося разработкой ИИ-помощника по написанию программного кода. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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По данным источников агентства, сумма сделки составит $3 млрд. Таким образом, это будет крупнейшая покупка в истории OpenAI. При этом, как сообщают источники, формальное соглашение между компаниями пока не подписано. В OpenAI и Windsurf отказались комментировать информацию о покупке.

Американские СМИ впервые написали о переговорах между OpenAI и Windsurf в апреле. Стартап был создан в 2021 году. В прошлом году он привлек финансирование на $150 млн, тогда стоимость Windsurf была оценена в $1,25 млрд. Как пишет Bloomberg, покупка Windsurf поможет OpenAI конкурировать на рынке ИИ-инструментов для написания кода — у его конкурентов Anthropic и принадлежащей Microsoft компании Github есть собственные подобные инструменты.

Вчера, 5 мая, основатель OpenAI Сэм Альтман объявил, что не станет превращать ее в коммерческую структуру, как предполагалось ранее.

Яна Рождественская