Белый дом: Трамп досрочно покидает саммит G7

Президент США Дональд Трамп досрочно покидает саммит «Группы семи» (G7) в Канаде и отправляется в Вашингтон. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Президент Трамп вернется в Вашингтон сегодня (в понедельник — “Ъ”) вечером, чтобы успеть решить множество важных вопросов»,— сказала госпожа Левитт.

По информации телеканал Fow News, Дональд Трамп распорядился созвать заседание членов Совета нацбезопасности Белого дома.

Ранее президент США опубликовал пост в соцсети Truth Social, в котором написал, что «Ирану следовало подписать ядерную сделку», а также призвал к немедленной эвакуации из Тегерана.

После начала израильской операции «Народ как лев» Дональд Трамп несколько раз призвал Иран к возвращению за стол переговоров. Иранская сторона заявила, что не видит смысла продолжать переговоры в США, пока Израиль атакует Иран.

О позиции Дональда Трампа по ирано-израильскому конфликту — в материале «Ъ» «Дональд Трамп еще не отбомбился».