Сенатор от Коми Шумилова досрочно покидает пост

Сенатор от республики Коми Елена Шумилова решила досрочно покинуть Совет федерации. Ранее она подала заявление о добровольном выходе из партии «Единая Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Шумилова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Елена Шумилова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Региональное отделение «Единой России» сообщило, что выход из партии после получения мандата сенатора рассматривается как нарушение. «Политическая дисциплина — это не формальность, а основа эффективной работы всей региональной команды. Если сенатор больше не разделяет ценности партии, которая продвигала ее кандидатуру, то ей не по пути с командой»,— говорится в сообщении партии во «ВКонтакте».

Глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил «РИА Новости», что верхняя палата парламента рассмотрит вопрос о сложении полномочий с Елены Шумиловой на заседании 18 июня.

Елену Шумилову наделили полномочиями сенатора в сентябре 2020 года. Партийный билет «Единой России» ей вручили в декабре того же года. Полномочия госпожи Шумиловой в Совфеде истекают в сентябре 2025 года.

Петр Бузлаев