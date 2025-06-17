Минэнерго оценило рост цен на энергию из-за индексации газа

Планируемая индексация цен на газ для промышленности на 10% дважды в год может привести к росту цен на электроэнергию до 3%, а на тепло — до 1,2% ежегодно, подсчитало Минэнерго. По оценкам экспертов, это увеличит платежи за электроэнергию на 40–45 млрд руб. в год, а теплоснабжающие компании столкнутся с более серьезными последствиями.

«Газпром» предложил ввести сезонный коэффициент 1,1 к тарифам в I и IV кварталах, что компенсирует потери от сокращения экспорта и затраты на хранение газа. В Минэнерго поддерживают инициативу, но ФАС пока не определилась с позицией.

Энергетики ожидают более резкого роста тарифов, чем прогнозирует министерство. Совет производителей энергии предупреждает: тепло для населения может подорожать дополнительно на 20% с 2026 года.

Промышленники призывают «Газпром» оптимизировать издержки, а не перекладывать их на бизнес. По их мнению, близость внутренних цен к экспортным лишает российские предприятия конкурентных преимуществ.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Законы деньгодинамики».