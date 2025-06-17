Законы деньгодинамики

Обсуждаемая правительством РФ индексация цен на газ на 10% дважды в год для промышленных потребителей может поднять цены на электроэнергию до 3% в год, на тепло — до 1,2% в год, ожидает Минэнерго. По оценкам аналитиков, это приведет к увеличению платежей за электроэнергию в среднем на 40–45 млрд руб., но для рынка тепла последствия могут оказаться более тяжелыми. Вместе с тем энергетики ожидают гораздо более интенсивного роста цен, чем прогнозирует Минэнерго, а промышленные потребители призывают обратить внимание на потенциал оптимизации затрат и повышения эффективности «Газпрома».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Газовые тарифные новации на платежах населения напрямую никак не отразятся

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Газовые тарифные новации на платежах населения напрямую никак не отразятся

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По предварительным оценкам Минэнерго, введение сезонных коэффициентов на газ в размере 1,1 повысит годовые цены на рынке электроэнергетики на 2,8–3%, на рынке тепла — до 1,2%. Эти расчеты министерство представило на совещании у замглавы Минэнерго Павла Сорокина 4 июня, говорят источники “Ъ”, знакомые с его итогами.

Применить к регулируемым оптовым ценам на газ, поставляемый в первом и четвертом кварталах, повышающий сезонный коэффициент в размере 1,1 предложил «Газпром». Сейчас вопрос рассматривается в правительстве. Поручение проработать предложение поступило от президента РФ Владимира Путина в конце января.

С июля 2025 года регулируемые цены на газ для всех категорий потребителей повышаются на 10,3%, а для электроэнергетических компаний и ЖКХ вырастут дополнительно на 11% (в предыдущую индексацию цена не менялась). То есть с учетом общего повышения цена для последних вырастет сразу на 21,3%.

«Газпром» настаивает, что сезонный коэффициент к цене газа необходимо вводить для всех потребителей, кроме населения. По словам собеседников “Ъ”, эту позицию поддерживает Минэнерго. Цель инициативы — возместить выпадающие доходы от потери европейского экспорта и скомпенсировать расходы на содержание подземных хранилищ газа (ПХГ), говорят собеседники “Ъ”. Глава ФАС Максим Шаскольский говорил 10 июня, что проводится оценка влияния изменения тарифов на стоимость электроэнергии, стоимость газа для потребителей. «Там нет какой-то точной цифры. Они, может быть, и были по 10%, но это не значит, что будет 10%»,— цитировал его «Интерфакс».

В рыночных условиях сезонность спроса на газ, как правило, находит выражение в ценовом спреде «зима-лето», и дифференциал между высокими ценами на газ зимой и низкими летом становится финансовым стимулом и экономической основой для бизнеса ПХГ, отмечает Виталий Ермаков из Высшей школы экономики. «Но в РФ рыночные механизмы в газовой отрасли работают в ограниченном объеме. "Газпром" реализует газ потребителям по фиксированным на год регулируемым ценам, частные ПХГ в России отсутствуют. Раньше сверхприбыли от экспорта позволяли компании субсидировать внутренний рынок с его многочисленными искажениями, теперь газовый бизнес группы с трудом сводит концы с концами»,— говорит он.

В Минэнерго, «Газпроме» и ФАС “Ъ” не ответили. В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) сообщили, что пока не проводили оценки влияния предложений «Газпрома» на энергорынок.

Промышленные предприятия и энергетики, закупающие топливо для ТЭС, ожидают, что нагрузка на бизнес вырастет выше прогноза Минэнерго.

В «Совете производителей энергии» (СПЭ, объединяет генерирующие компании) отмечают, что в четвертом и первом кварталах года предприятия энергетики и ЖКХ потребляют более 60% годовых объемов топлива. Сейчас СПЭ проводит модельные расчеты влияния коэффициентов. По предварительным оценкам СПЭ, дополнительное увеличение стоимости газа в период с октября по конец марта потребует принятия решений о росте тарифов на тепловую энергию для конечного потребителя с 1 июля 2026 года дополнительно (по сравнению с прогнозом Минэкономики) в среднем на 20% в зависимости от региональной специфики и доли газа в структуре топлива. Кроме того, возможен соразмерный коэффициенту 1,1 рост цен на электроэнергию на рынке на сутки вперед (РСВ) в первой ценовой зоне (европейская часть РФ).

В «Сообществе потребителей энергии» (объединяет крупную промышленность) считают, что потенциал оптимизации затрат и повышения внутренней эффективности «Газпрома» далек от исчерпания. «Приближение внутренних цен на газ к зарубежным вкупе с ростом иных затрат бизнеса, включая повышение налогов, лишает российскую промышленность конкурентных преимуществ, а энергоемкие предприятия может поставить на грань рентабельности»,— заявили в ассоциации.

По оценкам директора Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергея Сасима, рост цены на рынке электроэнергетики на 2,8–3% равнозначен увеличению платежей потребителей в среднем на 40–45 млрд руб. ежегодно. Такой рост расходов, по его оценкам, не станет драматическим для развития экономики. Но, напоминает эксперт, во всех отраслях расходы на электроэнергию растут меньшими темпами, чем остальные издержки. «Увеличение цен на газ усилит конкуренцию на рынке электроэнергии, создав условия для повышения маржинальности работы на рынке РСВ наиболее эффективным станциям»,— полагает он. Хуже обстоят дела в коммунальном секторе. «В условиях жесткой недорегулированности и убыточности коммунальных предприятий увеличение топливных расходов и расходов на электроэнергию может привести к сокращению ресурсов на ремонт и обновление основных фондов, что чревато серьезными авариями в отопительный период»,— предупреждает эксперт.

Татьяна Дятел