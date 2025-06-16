Владимир Путин поручил организовать детский чемпионат по гонкам дронов

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить возможность присвоения спортивных званий и разрядов по гонкам дронов, сообщается на сайте Кремля. Глава государства также поручил рассмотреть возможность снижения минимального возраста участников спортивных соревнований по гонкам дронов с десяти до семи лет.

Ответственными за исполнение поручения назначены министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев и президент Федерации гонок дронов России Илья Галаев. Срок исполнения — до 1 сентября.

Также Владимир Путин поручил общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодежи «Движение первых» совместно с Федерацией гонок дронов России обеспечить начиная с 2026 года проведение Всероссийского чемпионата пилотирования дронов для детей в возрасте от семи лет «Пилоты будущего». Ответственными назначены председатель правления «Движения первых» Артур Орлов и Илья Галаев. Правительству РФ поручено обеспечить финансирование организации и проведения турнира за счет федерального бюджета.

Арнольд Кабанов