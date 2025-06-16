Европа в плюс

Пермская радиокомпания ООО «Европа Плюс Пермь» сменила учредительский состав. Владельцем 91,61% долей стала медиаменеджер Анна Королева, возглавляющая ряд активов крупной региональной радиосети «SV Медиа» («Свежий ветер»). По информации источника «Ъ-Прикамье», возможность продажи актива рассматривалась его прошлым топ-менеджментом уже давно. Вероятная причина — отсутствие управленческой команды. Ранее сообщалось о возможной продаже пермских радиоактивов РМГ иногороднему холдингу. По мнению экспертов, централизация рекламных активов и радиостанций в руках крупных игроков является способом адаптации медиарынка к экономическому кризису.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Владельцем 91,61% долей ООО «Европа Плюс Пермь» стала предпринимательница Анна Королева, ведущая деятельность на территории Тульской области. Об этом свидетельствуют данные, внесенные в ЕГРЮЛ 10 июня. Остальные 8,39% долей принадлежат Валентине Каллю, которая выступает соучредителем радиокомпании с 2016 года. Ранее в учредительском составе числились действующий гендиректор компании Александр Татаренко, Татьяна Корогод, Анастасия Залога, Владимир Борисов, Лариса Кекконен и Ян Уманец-Кекконен.

ООО «Европа Плюс Пермь» зарегистрировано в 1993 году. В реестре Роскомнадзора указано, что «Европа Плюс Пермь» владеет радиостанциями «Радио Рекорд» и «Радио Рекорд FM Пермь». Всего у организации четыре действующие лицензии. Две из них — на оказание услуг связи и эфирного вещания до декабря 2025 года, две другие — на телевизионное и радиовещание до декабря 2028-го. Выручка ООО в прошлом году составила 4,7 млн руб., чистый убыток — 160 тыс. руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Анна Королева выступает учредителем и руководителем 34 организаций, ведущих деятельность в области радиовещания и рекламных агентств в нескольких регионах РФ. Речь идет о следующих ООО: «Радио Плюс» (Республика Мордовия), «Октябрь» (Самарская область), «ЛЭФ-1» (Республика Татарстан), «Навигатор Плюс» (Брянская область), «Альфа Медиа» (Тверская область), «Радио Астрахань» (Астраханская область). В апреле 2025 года госпожа Королева стала владелицей и гендиректором саратовского ООО «Телеком-ПР» («Ретро FM»). Предпринимательнице принадлежит ряд региональных активов, входящих в холдинг «SV Media» («Свежий Ветер»).

Связаться с Анной Королевой не удалось, она не ответила на письмо «Ъ-Прикамье». Запрос в пресс-службу «SV Медиа» также остался без ответа. Как сообщил «Ъ-Прикамье» источник, знакомый с ситуацией, возможность продажи ООО «Европа Плюс Пермь» ее совладельцем и директором Александром Татаренко рассматривалась уже давно. По словам собеседника, это связано в том числе с отсутствием команды, которая могла бы полноценно управлять работой радиостанции. «Преимущество радиоактива в том, что он имеет свободную частоту вещания. Это самостоятельный медиаигрок, который не обременен обязательствами, поэтому может ретранслировать любую другую станцию. При замене соответствующих документов это станет вполне возможным»,— добавил источник.

ООО «Медиахолдинг „СВ Медиа“» было зарегистрировано в Москве в 2019 году. Согласно Rusprofile, компания ведет деятельность рекламных агентств, информационных служб и консультирует по коммерческим вопросам. Единоличным учредителем и руководителем организации с марта 2024 года выступает Анна Королева. Основателем ООО является известный российский медиаменеджер Андрей Млейник, который на данный момент владеет двумя крупными активами холдинга: ООО «СВ Медиа. Астрахань» и ООО «СВ Медиа. Казань». Выручка общества в 2024 году составила 46 млн руб., чистая прибыль — 16 млн руб. По данным официального сайта, медиахолдинг «SV Media» объединяет «все целевые группы населения» на радиостанциях 11 городов России, включая Астрахань, Брянск, Волгоград, Казань, Новосибирск, Саратов, Тверь и другие. Располагает собственными звукозаписывающими студиями, штатом ведущих, редакторов, журналистов, менеджеров и промоотделом. На сайте указано также, что с начала 2025 года под управление структур «SV Media» перешли три радиостанции в Набережных Челнах (Love Radio, «Радио Дача», «Радио Шансон»), семь станций Томска («Дорожное радио», «Европа Плюс», «Ретро FM», «Новое Радио», «Радио 7», «Детское радио», Relax FM), а также «Хит FM» в Самаре. Холдинг интегрирует рекламу в радиоэфир посредством тематических программ, спонсорства рубрик и прямых эфиров.

В начале июня стало известно о возможной покупке пермских радиостанций, ранее входивших в холдинг «Авторадио-ТВ». «Русская медиагруппа» (РМГ), владеющая ООО «РМГ Пермь» и ООО «Граммофон-Пермь», может продать их тульской медиа­группе «Медиа траст», принадлежащей бывшему топ-менеджеру «Газпром-медиа» и Росгосцирка Владимиру Шемякину. Сам он создал в Перми ООО «Медиа траст Пермь», а его бизнес-парт­нер Татьяна Кучевасова уже возглавила пермские «дочки» филиалов РМГ. Согласно Rusprofile, на данный момент владельцем двух медиа­активов является «Русская медиагруппа».

Президент Пермской ассоциации радио и телевидения Ирина Широбокова считает переустройство медиарынка в условиях кризиса традиционной практикой, особенно в региональном сегменте. По словам гос­пожи Широбоковой, в последнее время рекламный рынок значительно сжимается и консолидируется в руках крупных федеральных игроков. «Сохранение части актива в руках прежнего совладельца может говорить о двух факторах. Либо предыдущий топ-менеджмент собирается принимать участие в редакционной политике, либо планирует продолжить получение какой-то прибыли. Однако уровень влияния на работу радиостанции определяется в том числе договоренностями в рамках сделки»,— подчеркнула эксперт.

Бывший радиоменеджер, руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Прикамья Олег Постников обратил внимание, что сейчас рынок рекламы весьма несбалансирован. По его словам, у каждой радиостанции есть своя система скидок, которая иногда «может быть непонятна клиенту». При этом у «SV Медиа» сформировалась не только крупная сеть радиоактивов по всей стране, но и свои технологии рекламных продаж, включая способы «прокачки рынка». «Учитывая масштаб медиахолдинга и опыт его топ-менеджмента, сделка может поспособствовать стабилизации пермского рынка рекламы»,— полагает господин Постников.

Анастасия Леонтьева