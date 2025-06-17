«Лаборатория Касперского» запускает eSIM для интернета за рубежом

«Лаборатория Касперского» выходит на рынок eSIM с сервисом для доступа в интернет за границей. Услуга будет доступна через приложение Kaspersky eSIM Store и сайт компании в 150 странах с 2 тыс. тарифов от локальных операторов. Партнером выступила BNESIM Limited.

Подключение возможно в двух форматах: краткосрочном (фиксированный срок) и бессрочном (до расхода трафика). Оплатить можно с российских карт. Например, в Турции 1 Гб на 30 дней будет стоить 99,36 руб., а 100 Гб — 4,1 тыс. руб.

В компании отмечают, что более 35% пользователей Kaspersky путешествуют, а новый продукт поможет охватить эту аудиторию.

Спрос на связь за рубежом растет: по данным Neo, в 2025 году выездной туризм в России может увеличиться на 5–8%. Операторы фиксируют интерес к новым направлениям, таким как Вьетнам (+81%) и Саудовская Аравия (+39%).

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Тариф — кибербезопасносный».