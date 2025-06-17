Тариф — кибербезопасносный

«Лаборатория Касперского» запускает eSIM для предоставления доступа в интернет за рубежом, для подключения будет доступно 150 стран и 2 тыс. тарифных планов операторов-партнеров. Выездной туризм в России в целом может к концу года вырасти на 5–8%, фиксируют рост спроса на подключение за границей и сами операторы связи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Компания—разработчик решений в области кибербезопасности «Лаборатория Касперского» выводит на рынок eSIM, ориентируясь на предоставление интернета за рубежом. Об этом “Ъ” рассказали в компании. Продажа виртуальных сим-карт предлагается через Kaspersky eSIM Store — приложение для iOS и Android, а также сайт.

Связь будет предоставляться в более чем 150 странах, тарифные планы включают 2 тыс. предложений от локальных операторов связи. Партнером компании выступает международная BNESIM Limited.

Как объясняют в компании, доступно будет два формата подключения: краткосрочный, в течение фиксированного срока, и бессрочный, действующий до расхода купленного пакета трафика. Оплата услуг будет доступна с российских карт, добавляют в компании. Например, при краткосрочном тарифе в Турции 1 Гб интернета на 30 дней будет стоить 99,36 руб., 100 Гб на 30 дней — 4,1 тыс. руб.

«Это расширение бизнеса и возможность выйти на новую аудиторию»,— объясняют в «Лаборатории Касперского», более 35% пользователей Kaspersky путешествуют за границу. Компания решила «обогатить портфель комплементарным продуктом на быстрорастущем рынке и охватить новые сегменты аудитории».

Глобальная выручка «Лаборатории Касперского» за 2024 год, представленная в апреле, составила $822 млн, чистая прибыль не раскрывалась. В B2C-направлении доходы компании показали рост в России и странах СНГ, странах Ближнего Востока, Африки и в Турции, Латинской Америке. Драйверами роста в сегменте остаются мобильные приложения компании для iOS и Android. Также компания развивает собственную мобильную операционную систему. Российский телеком-рынок за прошлый год вырос на 6,2%, до 2 трлн руб.

В целом в России выездной туризм в 2025 году после спада также демонстрирует рост. В этом году он может увеличиться на 5–8%, до 28,4–29,2 млн поездок, по данным компании Neo. За первый квартал 2025 года россияне совершили 5,57 млн выездов за рубеж. Сдерживающими факторами остаются высокая стоимостью путешествий, ограниченное количество доступных направлений и блокировка российских банковских карт (см. “Ъ” от 14 мая).

«Количество выезжающих за рубеж остается стабильным по сравнению с прошлым годом»,— говорят в «Вымпелкоме». Есть всплеск интереса к отдельным направлениям: поток туристов во Вьетнам увеличился на 81%, Саудовскую Аравию — на 39%, Китай и Египет — на 35%. Предлагаемая «Лабораторией Касперского» опция «освобождает от необходимости переплачивать за роуминг или решать проблему приобретения сим-карты оператора страны пребывания», считает представитель ИК «Велес Капитал» Дмитрий Назаркин: «Полагаю, что вывод на рынок продукта — не просто расширение линейки, а претензия на то, чтобы занять существенную долю рынка eSIM, поскольку компания имеет сильный бренд как в РФ, так и на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке и других странах».

В «МегаФоне» подтверждают рост спроса на связь и интернет за рубежом, однако добавляют, что международные eSIM-решения не всегда служат полноценной заменой классическому роумингу. Для многих абонентов важно оставаться на связи со своим номером. Кроме того, при использовании иностранных eSIM могут возникнуть проблемы со входом на различные российские ресурсы. В МТС и T2 отказались от комментариев.

Управляющий партнер компании «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов напоминает, что российский рынок роуминга так и не восстановился после пандемии, но предложение может быть актуально для иностранных покупателей. По его мнению, важнее скорее тенденция: IT-компании выходят на рынок связи и начинают конкурировать с традиционными телеком-операторами. «В ближайшие годы мы увидим все больше таких примеров, и это будут разные сервисы и бизнес-модели»,— прогнозирует он.

Татьяна Исакова