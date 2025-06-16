Морспасслужба подала новый иск к владельцу танкера «Волгонефть-239»

Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) принял к производству исковое заявление ФГБУ «Морспасслужба» к ЗАО «Волгатранснефть», собственнику танкера «Волгонефть-239». Танкер затонул в Керченском проливе в декабре прошлого года. Спасатели требуют от судовладельца погасить задолженность и неустойку в сумме 2,69 млн руб.

Первое заседание по рассмотрению иска Морспасслужбы пройдет 2 сентября, о сути предъявленных претензий в материалах суда не говорится. При этом АСКК уже рассматривает исковое заявление Морспасслужбы о солидарном взыскании компенсации расходов на чистку акватории Черного моря в зоне ЧС на сумму 314,5 млн руб. Ответчиками по делу выступают ООО «Кама Шиппинг» и ООО «Каматрансойл» (соответственно эксплуатант и собственник танкера «Волгонефть-212»), а также ЗАО «Волгатранснефть», которое является одновременно собственником и эксплуатантом танкера «Волгонефть-239».

В конце мая в Арбитражный суд Краснодарского края поступили еще два иска, связанных с разливом нефтепродуктов после кораблекрушения. Компании «Кама Шиппинг», «Каматрансойл» и «Волгатранснефть» привлечены в качестве ответчиков на общую сумму 84,9 млрд руб. по заявлению Росприроднадзора.

При затоплении танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших мазут, в море вылилось около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. Очистка береговой полосы, а также прибрежной акватории Черного моря в Анапе и Темрюкском районе продолжается.

Подробнее о судебных разбирательствах — в материале «Ъ» «Крушение танкера оплатят квартирами».

Анна Перова, Краснодар