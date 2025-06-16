Старших по дому предложили поддержать рублем

В Госдуме обсудят идею финансовой поддержки советов многоквартирных домов (МКД) со стороны муниципалитетов. С такой инициативой на заседании думского комитета по развитию гражданского общества 16 июня выступил депутат заксобрания Еврейской автономной области Андрей Иванов («Единая Россия»).

По мнению господина Иванова, старшие по дому «могут рассматриваться как первичные ячейки гражданского общества». Потому целесообразно наделить органы местного самоуправления правом по установлению «мер поддержки» для «стимулирования их общественной деятельности».

Обсудить инициативу в комитете готовы, заверил «Ъ» его зампред Олег Леонов («Новые люди»): «Идею регион взял не с потолка». Руководство МКД проделывает «огромную общественную работу», однако тех председателей, кто сейчас «сидит тише воды», меры поддержки вряд ли простимулируют, предполагает депутат: «Проблемы у МКД есть, но вот насколько стимулы помогут председателям быть более активными — надо обсудить с коллегами».

Советы МКД в ряде случаев действительно могут стать первичными ячейками гражданской активности, считает господин Леонов. Но, с другой стороны, «если в доме все хорошо», то и вала инициатив от его жителей ждать не следует, отметил депутат: «Люди в основном социально активные, работают. Пришли домой, там все нормально, краны не текут, дети спокойно гуляют на площадке — значит, все устраивает». Хотя «для каких-то домов» подобное стимулирование активности жителей, вероятно, поможет, резюмировал зампред комитета.

Григорий Лейба