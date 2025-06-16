ТАСС: Нетаньяху не исключил убийство лидера Ирана

Израиль не исключает сценария, при котором может быть предпринята попытка устранения верховного лидера Ирана Али Хаменеи, сообщает телеканал ABC News. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не дал прямого ответа на вопрос, собирается ли Израиль атаковать аятоллу, однако заявил, что устранение аятоллы положит конец боевым действиям, а не обострит их.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Биньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun / Reuters Биньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

На вопрос журналистов о том, может ли Израиль совершить нападение на верховного лидера, Биньямин Нетаньяху ответил, что Израиль «делает то, что должен». «Я не буду вдаваться в подробности, но мы нацелились на их ведущих ученых-атомщиков»,— сказал господин Нетаньяху.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против объектов ядерной и оборонной промышленности Ирана. Первые атаки были совершены по ядерным объектам Ирана. Тегеран ответил запуском сотен ракет, после чего авиация Израиля продолжила удары по целям на иранской территории.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «По Тегерану, как по Бейруту».

Анастасия Домбицкая