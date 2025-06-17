Сегодня исполняется 74 года директору Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрию Чиханчину

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Чиханчин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Юрий Чиханчин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран—экспортеров газа, председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков:

— Уважаемый Юрий Анатольевич! Мы с Вами соратники многие годы, я всегда мог на Вас положиться: во время работы в правительстве, Министерстве финансов страны, Росфинмониторинге — одним словом, везде. И всегда нас объединяло стремление сделать жизнь в нашей стране лучше. Представляя Вас на нынешнюю должность, я рассчитывал, что Вы поработаете достаточно долго, и уже много лет с удовлетворением можно говорить о настроенной под вашим руководством глубокой системной работе, которая позволяет Вашим — нашим! — сотрудникам своевременно реагировать на вызовы времени. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей непростой работе. Обнимаю! С днем рождения!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»