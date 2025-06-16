Режиссер Сергей Женовач стал лауреатом Платоновской премии

Губернатор Воронежской области Александр Гусев вручил Платоновскую премию в области литературы и искусств режиссеру Сергею Женовачу. Об этом сообщили в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт правительства Воронежской области Фото: сайт правительства Воронежской области

Господина Женовача наградили дипломом, сертификатом премии на 1 млн руб. и нагрудным знаком с формулировкой «За сохранение образа "сокровенного человека" в современном русском театре и популяризацию творчества Андрея Платонова».

Отмечается, что в 2009 году господин Женовач поставил спектакль «Река Потудань» по мотивам рассказа Андрея Платонова. Также в мастерской режиссера учебный год 2022-2023 был объявлен годом писателя.

«Ставить Платонова трудно — это великое слово, великая литература, а у театра есть свои законы и принципы. Поэтому найти путь в литературной композиции, инсценировке непросто, его надо сочинить, выдумать, тогда Платонов поворачивается к тебе нужными сторонами»,— сказал Сергей Женовач.

Сергей Женовач родился в 1957 году. В 1979-м закончил режиссерский факультет Краснодарского института культуры и возглавил Краснодарский молодежный любительский театр. С 1983 по 1988 год учился на режиссерском факультете ГИТИСа, позже стал там преподавать. Позже возглавил театр на Малой Бронной. С 2018 по 2021 год руководил МХТ имени А.П. Чехова. Имеет статус заслуженного деятеля искусств России.

Платоновская премия с 2011 года присуждается ежегодно российским или зарубежным деятелям литературы и искусства за значительный вклад в культурное достояние России и Воронежской области.

О программе Платоновского фестиваля искусств в Воронеже читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов