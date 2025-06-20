Оперная классика под открытым небом

XIV Санкт-Петербургский международный фестиваль «Опера — всем» состоится 12–24 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба фестиваля «Опера — всем» Фото: пресс-служба фестиваля «Опера — всем»

В этом году фестиваль расширит свою географию и представит две постановки в новых локациях. Одной из них станет Юсуповский сад, где 12 июля откроется open air оперой «Мадам Баттерфляй» Пуччини. Музыкальный руководитель и дирижер оркестра Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина «Северная cимфония» — Фабио Мастранджело. Главную партию исполнит звезда итальянской сцены Даниэла Скилаччи.

Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Сергея Стадлера 16 июля представит редко исполняемую оперу Рихарда Штрауса «Саломея» на Пионерской площади перед зданием ТЮЗа. Солисты: Андрей Попов, Артем Мелихов, Наталья Евстафьева, Екатерина Крапивина (Мариинский театр), Александр Кузнецов (Михайловский театр) и др.

Еще одну редкую оперу «Черное домино» Даниэля Обера покажут на Парадном плацу Екатерининского дворца ГМЗ «Царское Село» 20 июля (оркестр Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина «Северная симфония»). Это веселая история легкомысленной монашки, тайно поехавшей на бал, с переодеваниями и путаницей. Опера будет исполнена на русском языке. Солисты: Назия Аминева (Театр им. Ф. И. Шаляпина), Анна Викулина, Павел Шнипов, (Мариинский театр).

Завершится фестиваль 24 июля на Соборной площади

Петропавловской крепости программным произведением Мусоргского «Хованщина». Постановка будет реализована в формате digital opera с использованием мультимедийных средств.

Альбина Самойлова