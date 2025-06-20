Джазовый фестиваль в Петербурге

II Международный Saint Petersburg Jazz Festival пройдет с 21 по 27 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Алюков Фото: Артем Алюков

Концерты будут организованы на разных площадках города: в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии — здесь пройдет открытие и закрытие фестиваля, в Юсуповском саду, парке «Озеро Долгое», в пространстве «Севкабель Порт», на площади Искусств, в Филармонии джазовой музыки, в джаз-клубе Игоря Бутмана и др. Кроме известных джазменов, свое творчество продемонстрируют и молодые музыканты: группа Uma2rman, Варвара Визбор, Zventa Sventana, Мариам Мерабова, Полина Гагарина, Виктор Добронравов и ансамбль «Кинопроектор» и др. Среди хедлайнеров — Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.

Джаз, блюз, фанк, соул, фьюжн — будут представлены все жанры импровизационной музыки. В проекте примут участие более 500 артистов. Также в рамках фестиваля запланированы насыщенные образовательная и клубная программы.

Альбина Самойлова