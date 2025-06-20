С 21 июня по 23 августа в Эрмитаже можно будет попасть на оригинальное действо — «Джаз-променад в ритмах ар-деко», погружающий в атмосферу 1920–1930-х годов — в эпоху джаза, танцев, кино и моды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Бронников / Государственный Эрмитаж Фото: Алексей Бронников / Государственный Эрмитаж

Променад начинается после закрытия музея и пройдет в течение семи вечеров. Изюминка проекта — выставка «Упакованные грезы. Мода ар-деко из собрания Государственного Эрмитажа и коллекции Назима Мустафаева». После знакомства с выставкой посетители окажутся в атмосфере ночной жизни прошлого столетия: с живой музыкой, танцами и вокалом. Фокстрот, аргентинское танго, линди-хоп исполнят артисты Международной ассоциации балов.

Этот проект является продолжением экспериментов Театра-лаборатории Эрмитажа («Флора», «Чудесный источник», «Сутра золотого света»).

На время проведения «Джаз-променада в ритмах ар-деко» Шуваловский проезд Эрмитажа станет особым пространством наравне с Общественным форумом Главного штаба — продолжением Дворцовой площади, местом для городских событий и праздников.

Альбина Самойлова