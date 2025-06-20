«Crypto / Ферма» открывает новое пространство

В историческом комплексе «Императорская ферма» ГМЗ «Царское Село» открылась выставка «Crypto / Ферма» — совместный проект музея и Центра Art & Science Университета ИТМО. Экспозиция — часть большого проекта «Арт-Ферма Царского Села».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГМЗ «Царское Село» Фото: ГМЗ «Царское Село»

Эта выставка — пространство для диалога о том, как современные технологии могут пересекаться с природными процессами. В экспозиции представлены семь инсталляций медиахудожников ИТМО — студентов и выпускников. Авторы задаются вопросами о том, «как происходит коммуникация человека с природой и историческим наследием в контексте науки и новых технологий», используя, в том числе, нейросетевые решения от «Сбера». Посетители смогут увидеть «Императорскую ферму» XIX века глазами птицы, управлять цифровыми потоками «молочных рек» с помощью интерактивных бактерий, попытаться реконструировать с помощью нейросетевых алгоритмов облик экзотических животных, ранее обитавших на ферме.

«Это первый масштабный проект, который мы проведем на территории комплекса "Императорской фермы" после его реставрации,— говорит Татьяна Андреева, заместитель директора по развитию ГМЗ «Царское Село».— Так сложилось, что экспонатов в самом обычном их понимании, которые могли бы стать основой традиционной музейной экспозиции, в собрании музея сохранилось считаное число: несколько изображений, исторических чертежей и предметов фарфора. Но архитектурное решение фермы, ее история и обитатели — прекрасная фактура для творческого переосмысления… Уверена, работы медиахудожников, созданные специально для выставки "Crypto / Ферма" на стыке истории, искусства и технологий, будут интересными, дискуссионными и расширят аудиторию музея».

«"Crypto / Ферма" создает художественное пространство, вдохновленное акторно-сетевой теорией социолога науки Бруно Латура,— рассказывает Ольга Вад, куратор выставки, руководитель магистратуры Art & Science Университета ИТМО.— Здесь нет иерархии между человеческими и нечеловеческими сущностями: человек, животные, бактерии, вещи и технологии становятся полноправными участниками предложенных художниками ситуаций. Здание, построенное в начале XIX века для экспериментов с природой и сельским хозяйством, сегодня становится лабораторией для исследования взаимодействия культурных кодов, биологических форм и алгоритмов искусственного интеллекта».

Альбина Самойлова