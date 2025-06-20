Истории жизни под звуки блюза

На основной сцене Большого драматического театра им. Товстоногова 22 сентября пройдет спектакль «Потерянный рай» по пьесе драматурга Ирады Берг.

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У этого бара нет точного адреса и расписания — только мягкий свет и блюз. В Paradiso встречаются пятеро без имен — их истории полны, боли, сомнений и невозможных решений. Каждый пришел со своей тенью: страхом потерять, усталостью быть виноватым, обидой, воспоминаниями об ушедшем счастье.

В релизе спектакля предупреждают: найти лекарство от потерянности возможно, но для этого придется стать самим собой. «Для меня эта история в первую очередь про некое чистилище, как бы странно ни звучало это слово. Тут обитают персонажи, которые тем или иным образом не разобрались, что и как происходило в их жизни,— говорит режиссер спектакля Елена Павлова.— Они совершили те поступки, которые их не отпускают, с которыми невозможно жить дальше. Они догоняют тебя, как эхо, и ты каждый день живешь с тем, что сделал, прокручивая у себя в голове ту или иную ситуацию. Их догоняет не только физическое — их поступки, действия — но и метафизическое. Блюз».

Каждая история сопровождается блюзом в исполнении пианиста-виртуоза Бориса Березовского и блюз-рок-музыкантов Blues Doctors из Екатеринбурга. Выбранный музыкальный жанр неслучаен. «Блюз — это как очищение. Это проговаривание какой-то истории, жалостливой в том числе,— рассказывает драматург Ирада Берг.— Если посмотреть на то, как возник блюз, то это история о боли, проблеме, которую транслировали афроамериканцы. Корни этого жанра уходят в музыкальные традиции людей, которых в качестве рабов привозили из Африки в США. Барабаны для темнокожих были запрещены почти везде, а вот на струнных они могли играть, поэтому основой для блюза стала гитара. В нашем спектакле каждый из героев поет свой блюз и тем самым выходит как бы в новую жизнь».

Идея пьесы возникла после случайной встречи с Борисом Березовским на лестнице в Филармонии. Тогда Ирада Берг подумала о существовании некоего места вне времени и пространства, без названия и города, где люди из любой страны, вне зависимости от веры или денег, проживают свою историю в поисках счастья, себя и света. Позже, на чтениях рассказов Ирады Берг в Москве, Березовский предложил сделать что-то совместное о блюзе: «Я вообще всю жизнь мечтал играть блюз, может быть, мы что-нибудь придумаем». Так появилась пьеса — грустная, как блюз, про душевные травмы и разбитые сердца. «У каждого внутри своя боль — скрытая, непростая. Пока не признаешь то, что ранило, травмировало, не появится та самая точка, с которой начнется путь к свету»,— говорит автор пьесы.

В ролях — ведущие артисты российских театров: Марина Зудина, Олеся Соколова, Иван Батарев. Автор идеи и текста Ирада Берг тоже выходит на сцену, где не просто наблюдает, а участвует — исполняет одну из ролей. «Писатель вкладывает какую-то часть своего мировоззрения и опыта в героев. Иногда он может абстрагироваться, но все равно какая-то его часть присутствует в образах. Моя героиня — женщина, которая не смогла отпустить свою боль и обиду со школы и прожила с ней всю сознательную жизнь. Это женщина, которая не научилась быть счастливой,— рассказывает госпожа Берг.— Наверное, мне тоже не хватает умения отпускать. Я учусь, но не могу сказать, что это дается очень легко. Болезненно переживаю потери, разочарования. Поэтому моя героиня отчасти созвучна мне. Сейчас учусь легкости у другой героини — в исполнении Марины Зудиной».

Марина Зудина играет женщину, относящуюся ко всему в жизни легко. Актриса произносит со сцены: «Боже, ну зачем вообще жить прошлым? Мы живем же в настоящем, надо все отпускать. Все, что нам мешает наслаждаться моментом».

«Потерянный рай» уже увидели зрители Новой сцены Александринки и Московского театра эстрады. Спектакль создан в рамках авторского проекта «Чтения со смыслом».

Этот проект петербургский литератор Ирада Берг, автор романа «Contione — встреча», сборника рассказов «Петрикор», задумала еще до пандемии, а в 2020 году нашла поддержку у деятелей культуры и представителей бизнеса. В этом году «Чтениям» исполняется пять лет.

Цель проекта — поддержать начинающих писателей и дать возможность публикации наравне с уже состоявшимися литераторами. В рамках проекта проходят творческие встречи с известными артистами и писателями, дискуссии на актуальные темы, перформансы и художественные чтения текстов. По итогам года издаются сборники прозы разных авторов — в их числе «Кто я?», «Один счастливый день», Think big!. Кроме произведений победителей ежегодного литературного конкурса, в издания входят рассказы «лидеров мнений» — людей, состоявшихся в разных областях и профессиях.

Дарья Ромасюк