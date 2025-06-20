Vetera by Veter с греческой атмосферой

Верхняя палуба ресторана Veter, расположенного на пришвартованном корабле «Летучий Голландец», превратилась в летнюю террасу Vetera by Veter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ресторан Veter Фото: ресторан Veter

С террасы открывается вид на стрелку Васильевского острова, Адмиралтейство и Зимний дворец, а меню и атмосфера здесь — летней Греции. В духе греческих гастрономических традиций шеф-повар ресторана Михаил Бобылев приготовил 15 блюд с акцентом на морепродукты, овощи, сыры и фрукты. В качестве мезедес (традиционные греческие закуски) подают лабне со свежими овощами или с хрустящим баклажаном; хумус с оливковым маслом и пряным соусом или с печеными овощами; мухаммару (закуска из запеченного сладкого красного перца с грецкими орехами) с тахини и фетой и другие блюда. В разделе салатов — традиционный хориатики; табуле; дакос на йогуртовой лепешке. Из горячих закусок стоит попробовать пирожки чир-чир с зеленью и сыром. В числе основных блюд — бакалярос из палтуса; шиш-кебаб из рибая и овощей и ленивая мусака с бараниной.

Десерт в греческом стиле «Жить вашу лучшую жизнь» от шеф-кондитера Маргариты Арзамазовой представляет собой кокосовый семифреддо с икрой и клубникой. Декорируется свежей клубникой, икрой палтуса и цедрой лимона, а при подаче поливается критским оливковым маслом нового урожая.

Альбина Самойлова