Обновления в Percorso

Ресторан Percorso в отеле Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg развивает концепцию увлекательного гастрономического вояжа по Италии со своими открытиями и свежим взглядом на классику и традиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Красные креветки с миндальным кремом, маринованной клубникой, ванилью и базиликом

Фото: ресторан Percorso Красные креветки с миндальным кремом, маринованной клубникой, ванилью и базиликом

Фото: ресторан Percorso

Сегодня в меню ресторана — двадцать новых позиций. «Мы сохранили аутентичность и узнаваемость знаковых блюд, прославивших Италию как гастрономическую Мекку,— рассказывает Давиде Джакомелли, главный су-шеф отеля Four Seasons Hotel Lion Palace St.Petersburg.— Мы хотим не просто позволить гостю соприкоснуться с любимой кулинарной культурой, но и предложить творческую интерпретацию этих сюжетов, чтобы вызвать интерес и подарить яркие эмоции».

По аналогии с известной гастрономической концепцией surf & turf, где сочетаются морепродукты и красное мясо, Давиде Джакомелли выводит новый тренд sea & mountain, когда рыба и морепродукты сочетаются с дарами горных лесов и лугов: дичью, разнообразными травами, ягодами и грибами. Например, в ризотто грибы порчини выступают в дуэте с аргентинскими креветками, а красные креветки подают с миндальным кремом, маринованной клубникой, ванилью и базиликом.

Этим летом домашнюю пасту здесь готовят с лангустинами и томатами, казаречче подают с мини-осьминогами в красном вине и соусе чили, а паккери — с рагу из ягненка, таджасскими оливками, мятой и лимоном. Дополняют меню несколько видов стейков, включая флорентийский.

Елена Федотова