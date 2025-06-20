«Дикие ужины» в Bjorn

Московский ресторан северной кухни Bjorn открыл очередной сезон «Диких ужинов».

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Это гастрономическое путешествие на природу, где в импровизированном ресторане под открытым небом блюда готовятся из сезонных продуктов, единственным источником термообработки является открытый огонь, а подача не уступает ресторанной.

Кстати, недавно ресторан Bjorn зарегистрировал в Роспатенте товарный знак «Дикий ужин», но такой формат доступен всем: здесь команда ресторана задает определенный тренд, но надеется, что коллеги смогут придумывать для своих мероприятий собственные оригинальные названия.

В этом году «Дикие ужины» пройдут 21 июня, 16 августа и 13 сентября в живописных локациях Подмосковья. В меню — гастрономический сет из семи перемен блюд от бренд-шефа Андрея Федосеева и шеф-повара Владимира Молчанова.

Места и детали меню, по традиции, держатся в тайне до последнего момента. После каждого мероприятия все следы людского пребывания на природе исчезают без следа. Команда Bjorn придерживается принципов zero waste.

Альбина Самойлова