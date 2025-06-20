Скрытый оазис в La Reserve

Наверное, это один из самых живописных двориков отелей Парижа. Здесь растут пальмы, папоротники и цветущие кустарники, погружая в атмосферу скрытого от посторонних глаз оазиса в центре французской столицы.

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Летний сезон в палас-отеле La Reserve Paris — Hotel and Spa начался с открытия внутреннего дворика, похожего на сад. Шеф-повар с тремя мишленовскими звездами Жером Банктель, который возглавляет рестораны отеля, придумал оригинальные блюда для дегустации на свежем воздухе. Классика в меню соседствует с тонкими гастрономическими композициями: карпаччо из телятины, севиче из дорады и салатом «Виктория». Любителям гриля предлагают мясные и рыбные блюда в сопровождении сезонных гарниров: маринованное филе говядины, красного тунца с сычуаньским перцем и цедрой лимона, телячью отбивную на двоих. В меню также вошли летние хиты: ролл с лобстером, салат «Нисуаз» и тальолини с лобстером. А в качестве десерта — мороженое, оно прибывает в фирменной тележке, которая появляется во дворике с началом лета. Для мороженого и сорбетов есть отдельное меню Gourmandises Glacees.

Этому фешенебельному отелю по соседству с Елисейскими полями и знаменитой улицей Фобур-Сент-Оноре с ее бутиками дорогих брендов, в этом году исполняется десять лет. А сам дом построен во второй половине XIX века, когда Париж перестраивался под руководством барона Османа и определил современный и такой узнаваемый облик города. Это элегантное здание с балконами, обрамленными ажурными решетками, долгие годы принадлежало герцогу де Морни — политическому деятелю и финансисту. Потом, по некоторым сведениям, дом некоторое время принадлежал Пьеру Кардену, а в 1996 году владельцем особняка стал Мишель Ребье, владелец компании Michel Reybier Hospitality и основатель группы La Reserve. С того времени дом начал свою новую жизнь.

Романтическую дворцовую обстановку в стиле «прекрасной эпохи» с ее эффектным смешением модерна, историзма и королевской роскоши в интерьерах, создал мастер таких перевоплощений французский архитектор, дизайнер и декоратор Жак Гарсия. Его проекты в знаменитых отелях и ресторанах можно увидеть по всему миру. Гостиные, рестораны, 40 номеров и библиотека герцога в La Reserve Paris впечатляют: антиквариат и предметы роскоши, красный бархат и дамасский шелк, «версальский» паркет и каррарский мрамор, кордовская кожа и состаренные зеркала… Есть также исторические элементы: в процессе реновации интерьера были восстановлены лепнина и деревянные декоративные панели. В библиотеке герцога собрана коллекция антикварных книг, в том числе редких изданий XIX века. При этом отель оборудован по последнему слову техники. А все номера имеют вид на сад во внутреннем дворике, Гран-пале и Эйфелеву башню.

В отеле — два ресторана: Le Gabriel и Pagode de Cos с сезонными меню. Шеф-повар Жером Банктель вдохновляется традиционными французскими рецептами и по-своему интерпретирует кухню других стран. Бар Le Gaspard с истинно парижской атмосферой привлекает и горожан. Действительно, даже по утрам здесь можно увидеть за чашечкой кофе людей в строгих деловых костюмах.

В La Reserve есть спа c 16-метровым бассейном, что для отелей Парижа редкость.

Елена Федотова