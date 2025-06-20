Бронирование открыто

Отель Jumeirah Marsa Al Arab на береговой линии Дубая открылся 14 марта этого года. Он дополняет морскую трилогию Jumeirah — «волну» Jumeirah Beach Hotel и «парус» Jumeirah Burj Al Arab.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jumeirah Group Фото: Jumeirah Group

В отеле 386 номеров и люксов, 82 эксклюзивные резиденции, есть марина для суперъяхт на 82 места. В номерах панорамные окна и просторные террасы с видом на Jumeirah Burj Al Arab и Персидский залив.

В оформлении интерьеров использованы мрамор, дерево, фактурные ткани, шелковые ковры и хрустальные светильники ручной работы. В отеле 11 ресторанов и 9 баров. Спа-центр расположен на трех этажах, один из которых отведен только для женщин и включает 13 кабинетов с террасой, 20-метровый крытый бассейн, фитнес-студию и тренажерный зал. Также на территории отеля имеется пять открытых бассейнов, окруженных садами, ведущими к двум частным пляжам.

(«Ъ-Стиль», № 9 от 23.04.2025)