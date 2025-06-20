Летняя атмосфера в Nikki Beach Baku

Второй сезон пляжного клуба в столице Азербайджана обещает обширную программу музыкальных и развлекательных событий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nikki Beach Baku Фото: Nikki Beach Baku

Пляжный клуб Nikki Beach расположен на побережье Каспийского моря, на территории курорта и жилого комплекса Sea Breeze. Здесь со временем появится и новый отель под брендом Nikki Beach, виллы и резиденции, несколько фирменных ресторанов, два больших бассейна и спа-центр.

Нынешняя летняя программа клуба включает воскресные мероприятия Amazing Sundays и живую музыку от постоянных диджеев и музыкантов. Для гостей работают ресторан со столиками как внутри, так и на свежем воздухе, винный погреб, бассейн с шезлонгами и лаундж-зоны с открытым баром. В концепции Nikki Beach — сочетание музыки, гастрономии, развлечений, моды, кино и разных видов искусства.

В портфолио компании Nikki Beach Hospitality Group, основанной в 1998 году предпринимателями Джеком и Люсией Пенрод в Майами-Бич,— пляжные клубы, курортные отели, резиденции, гастрономические и pop-up-проекты по всему миру. В 2024 году компания представила Lucia Cannes — революционную концепцию ресторана и пляжа.

Альбина Самойлова