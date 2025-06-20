В поисках необычных мест для отдыха стоит обратить внимание на Непал. Эта малоизведанная отечественными путешественниками страна сегодня является важным направлением развития премиум-класса в сфере гостеприимства Южной Азии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Atmosphere Core PR Office in Russia & CIS Фото: Atmosphere Core PR Office in Russia & CIS

Отельная сеть Atmosphere Core продолжает расширять географию: в портфолио мальдивского бренда появился новый курорт — открытие Aarunya Nature Resort в Непале намечено на конец года.

У нового курорта, приверженца концепции неспешного туризма с погружением в местную культуру и природу, действительно уникальная локация: он находится в древнем городе Банепа в живописной Катмандинской долине, окруженный холмами и буйной экзотической растительностью. Aarunya Nature Resort площадью 10 га будет состоять из люксов и 51 коттеджа с видами на Гималаи и Эверест. В меню двух ресторанов — блюда азиатской и непальской кухни.

На курорте также откроется спа- и велнес-центр Elements of Nature, обладатель множества наград в сфере оздоровительного туризма.

Наталья Черняева