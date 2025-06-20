В коллаборации с «Эрудитом»

В Cosmos Saint-Petersburg Pulkovskaya Hotel открылось детское игровое пространство «Эрудит» в рамках партнерства с крупнейшей сетью частных детских садов и центров раннего развития под таким же названием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Cosmos Saint-Petersburg Pulkovskaya Hotel Фото: Cosmos Saint-Petersburg Pulkovskaya Hotel

«Мы рады начать осваивать новое и значимое для нас направление коллабораций с отелями, и мы надеемся, что это начало успешной социально значимой деятельности в индустрии гостеприимства России»,— отмечает учредитель сети частных детских садов и центров раннего развития «Эрудит» Татьяна Ладыженская.

Управляющая отелем Cosmos Pulkovskaya Юлия Зикеева считает первый запуск детского игрового пространства символичным: в этом году отель вышел в финал престижной премии Russian Hospitality Awards в номинации «Лучший семейный отель России».

Детский центр в Cosmos Pulkovskaya открыт не только для гостей отеля, но и для горожан. Для маленьких посетителей здесь есть развивающие игры, профессионально оборудованные площадки для разных активностей, творчества и познавательной деятельности, зона виртуальной реальности с VR-очками и игровой приставкой Play Station. Здесь можно провести и детские праздники с аниматорами, тематическим декором и игровыми программами.

Альбина Самойлова