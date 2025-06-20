В «Европе» появился люкс «Чайковский»

В год своего 150-летия «Гранд Отель Европа» добавил к коллекции тематических люксов апартаменты «Чайковский». История свидетельствует, что композитор не раз бывал в этой старейшей гостинице Петербурга.

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Проект люкс-апартаментов разработало архитектурное бюро ludi _architects, имеющее опыт работы с историческими зданиями. В частности, среди реализованных проектов бюро — реконструкция зданий на острове Новая Голландия. «Важно было не воссоздать стилистику, а передать атмосферу личного пространства композитора: сдержанного, камерного, наполненного тишиной,— говорит архитектор Любовь Леонтьева, основательница бюро ludi_architects.— Мы стремились к точному ритму между историей и современностью, чтобы интерьер звучал мягко и уверенно — как финальный аккорд симфонии».

Просторный двухкомнатный номер расположен в центральной части здания отеля. На стенах гостиной благородного серого цвета — историческая лепнина, овальный лепной медальон украшает и большое антикварное зеркало. Удачно вписан в интерьер современный арт-объект — двухметровый вышитый нотный стан художницы Евгении Тут. Диван и кресла обтянуты алым бархатом, что создает эффект театральности.

Но прежде всего взгляд приковывает антикварный рояль 1906 года. Он был создан на фортепианной фабрике Санкт-Петербурга Diederichs Freres. Отель приобрел его специально для люкса «Чайковский» у петербургского композитора Александра Кнайфеля — рояль принадлежал ему на протяжении полувека.

Приветственным комплиментом для гостей выступает коктейль с кордиалом цвета мундира Щелкунчика или «Чай а-ля Чайковский» с коньяком и лимоном — так, по рассказам современников, его любил пить композитор. В номере в качестве экспоната выставлены даже любимые домашние тапочки композитора, воссозданные петербургским брендом rxbshoes: они выполнены из натуральной замши и украшены вышивкой с птичкой на ветке шиповника. Оригинал находится в музее-усадьбе Чайковского в Клину.

Елена Федотова