HI-SO с видом на Исаакий

На крыше современного дизайнерского отеля SO/St.Petersburg открылась видовая терраса HI-SO с панорамным видом на Исаакиевский собор и Адмиралтейство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: отель SO / St.Petersburg Фото: отель SO / St.Petersburg

В этом контрасте авангарда и классики, новой эстетики в интерьере отеля и архитектуры Северной столицы есть своя магия. В ясные дни с террасы можно наблюдать летние закаты под бокал игристого.

Первая вечеринка по случаю открытия этого пространства уже состоялась — она стала началом тематических мероприятий, которые будут проходить здесь все лето. Кухню террасы возглавляет шеф-повар Петр Барбухатти, он подготовил сезонное меню с хитами летней гастрономии в авторском прочтении.

Альбина Самойлова