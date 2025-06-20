Инвесторы переезжают на юг

Южные районы Петербурга и ближайшей Ленобласти в последние годы стали основными локациями активного жилищного строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первая жилая очередь города-спутника Южный сейчас в начале строительства

Фото: ООО «Город-спутник «Южный» Первая жилая очередь города-спутника Южный сейчас в начале строительства

Фото: ООО «Город-спутник «Южный»

Значительная часть инфраструктурных проектов города (Южная широтная магистраль, трамвайная линия Купчино — Славянка) реализуется сегодня в Пушкинском районе города, который становится не только местом формирования нового транспортного каркаса агломерации, но и центром развития инновационно-образовательного и высокотехнологичного кластера Северной столицы. Перспективы района положительно влияют на инвестиционную привлекательность недвижимости в окрестностях Пушкина, где сегодня на выгодных условиях можно приобрести квартиру, стоимость которой в будущем вырастет в несколько раз.

Северное направление агломерации, по мнению специалистов рынка недвижимости, к настоящему времени уже практически исчерпало градостроительные ресурсы. На юге сосредоточено большое количество бывших сельскохозяйственных земель, за счет которых осуществляется развитие территорий. Преимущество южных локаций — экология и близость к популярным культурным объектам и паркам. Интерес к Пушкинскому району, в частности, обусловлен широко развитым среднеэтажным и малоэтажным строительством. Кроме этого, в Пушкинском районе находится один из самых современных конгрессно-выставочных комплексов в мире — КВЦ «Экспофорум», который в последние годы становится главной событийной площадкой страны. Еще одним немаловажным преимуществом является близость к аэропорту Пулково, вокруг которого сформирован деловой район, а значит, жителям есть где работать.

Транспортные сдвиги

В последнее время власти Санкт-Петербурга поэтапно решают вопрос формирования нового транспортного каркаса южных районов за счет строительства Южной широтной магистрали (ЮШМ), скоростного трамвая, а также планов по продолжению метро в Пушкинский район. Опорным элементом транспортной системы станет ЮШМ, первый этап которой могут реализовать уже к 2027 году.

Ключевой проект

Крупнейшим девелоперским проектом на юге агломерации сегодня является создание города-спутника Южный в Пушкинском районе Петербурга. На 2 тыс. га будет построено почти 10 млн кв. м недвижимости, а население составит 130 тыс. человек. Доля жилья в проекте достигнет 3,8 млн кв. м, деловой застройки — 928 тыс. кв. м, социальной инфраструктуры — 1,2 млн кв. м, промышленных объектов — 470 тыс. кв. м.

Дома в городе-спутнике начнут строить уже в 2027 году. Первый этап строительства рассчитан на 240 тыс. кв. м жилья. В первой очереди Южного из десяти домов высотой 6–9 этажей (старт продаж состоялся в середине апреля) 41,1 тыс. кв. м отведено под жилье; 5,2 тыс. кв. м — под коммерческие помещения; 390 кв. м — под кабинет врача общей практики. Получить разрешение на строительство второй очереди (примерно 70 тыс. кв. м жилья) девелопер планирует в следующем году. На реализацию первого этапа строительства заложено четыре года.

Центр притяжения

Принципиальной позицией девелопера проекта была увязка начала строительства жилой части города-спутника с появлением первых объектов технологической долины на базе Университета ИТМО, расположенных на территории Южного,— ИТМО Хайпарка, подчеркивает председатель совета директоров ООО «Город-спутник "Южный"» Захар Смушкин. Комплексный научно-образовательный и инновационный центр университета стал первым драйвером развития нового района. Участок, на котором уже сегодня возводится первая очередь кампуса (учебный корпус, общежития, научные центры, спортивные площадки, студенческий клуб), примыкает к первым жилым кварталам Южного. В активной стадии проектирования находится вторая очередь ИТМО Хайпарка.

Полноценный город

В пользу того, что город-спутник Южный не станет очередным спальным районом, а изначально сформируется как полноценный и самодостаточный город, говорит то, что здесь все планируется заранее. Помимо рабочих мест, которые совсем скоро появятся в научно-образовательном и инновационном центре ИТМО Хайпарка, в Южном строятся детские сады, школы и поликлиники. В первом квартале района появятся детский сад на 160 мест, кабинет врача, пожарное депо и котельная. Правительство города, являясь стратегическим партнером Южного, планирует новые транспортные возможности.

Во втором квартале города-спутника, помимо жилья, будет построена школа на 1125 учеников и детский сад на 200 воспитанников. Здесь также предусмотрена реконструкция школы № 607, расположенной в пешей доступности от первых домов. Для будущих маленьких жителей города-спутника во второй очереди запроектирована школа искусств для детей на 600 мест, также появятся поликлиника для взрослых и детей со станцией скорой помощи, спортивный клуб с бассейном.

Инвестиции в будущее

Сейчас в городе-спутнике Южный выведены в продажу 1008 квартир: от эргономичных студий до двух-трехкомнатных семейных секций с кухнями-гостиными, гардеробными, мастер-спальнями. Во всех квартирах высота потолков составляет 2,7–3 м, в них предусмотрены балконы, лоджии или террасы. Жилые помещения сдаются с чистовой отделкой. Цены на жилье начинаются от 3,9 млн рублей.

По словам директора по продажам компании «Город-спутник "Южный"» Марины Потепкиной, сейчас в новом районе хорошие цены на старте и прогнозируемый рост стоимости. «Мы ориентируемся на то, что жилые квадратные метры к моменту ввода в эксплуатацию домов первого этапа вырастут в среднем до 30%. В своем прогнозе мы опираемся на опыт наших коллег из "Сколково" и "Иннополиса". Создание научно-производственных кластеров, инновационных центров и технопарков увеличивает число высокооплачиваемых рабочих мест, арендный спрос в таких локациях устойчиво повышается, а стоимость самого жилья поднимается на 10–20% ежегодно по мере развития локации»,— говорит она.

Александра Тен