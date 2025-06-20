Исключительность локации — доступная для всех береговая линия

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Всеволод Глазунов, директор по маркетингу Legenda:

— Намывные территории Васильевского острова — это единственная локация в центре города, где возможна реализация масштабных проектов нового строительства в сфере жилой и коммерческой недвижимости. И главная цель всех участников девелопмента этих территорий — преобразовать их в благоустроенный городской район с удобной и достаточной инфраструктурой, современной архитектурой и понятным для горожан горизонтом развития. Legenda строит в локации проект «Новая Земля», который завершает формирование кластера нового суперсовременного жилья на намыве.

Современные молодые люди сильнее ориентированы на себя — с точки зрения собственной ценности и создания персонализированного уровня комфорта. Последний тесно связан с городом, выбором правильных локаций, где рядом со своим жильем человек может получить все, что необходимо: и поесть, и отдохнуть, и пообщаться, закрыть другие личные потребности — в занятиях спортом, развлечениях, сохранении здоровья. Традиционный центр города здесь в какой-то степени проигрывает из-за существующей структуры недвижимости. А новые намывные территории сегодня единственный район в центре Петербурга, в его парадной части, созданный по новым градостроительным принципам.

Южные намывные территории Васильевского острова, по сути, уже в финальной стадии реализации: ведется строительство на нескольких последних участках, вводятся в эксплуатацию детские сады, школы, новая транспортная инфраструктура. Постепенно сюда приходят крупные бизнес-центры и формируется деловая жизнь. Исключительность этой локации заключается в наличии доступной для всех береговой линии — с видом на бескрайний залив, по которому ходят яхты, живописный вантовый мост ЗСД, стадион и «Лахта-центр». Здесь появляются суперсовременные отельные сервисы, офлайн- и онлайн-возможности для работы и досуга. Высокий уровень комфорта не только внутри квартиры и дома, но и в возможности настройки индивидуальных параметров жизни в городе в целом. Чем более продуманной и человекоцентричной будет экосистема локации, тем меньше будет расслоение внутри агломерации и выше качество жизни.

В Санкт-Петербурге после принятия нового Генерального плана мы видим дефицит предложения качественного жилья в центре города. Сегодня весь строительный потенциал Северной столицы, к сожалению, сосредоточен на окраинах, поэтому появление возможности создавать новые жилые проекты в центральном районе — это безусловное благо для рынка. Это пример, когда в приоритете качество жизни, поэтому локация постепенно превращается из девелоперского проекта в место для жизни, встреч и событий.