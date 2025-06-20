Легкой дороги

Активные путешественники по стране и миру наверняка заметили, что количество туристов очень выросло даже на невооруженный взгляд. Без подтверждающих статистических данных. Просто впечатления по собственному опыту убеждают больше, чем отвлеченные цифры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В городах, славящихся своими музеями, историей и достопримечательностями, толпы туристов стирают понятие сезонности. Километровые очереди выстраиваются в те музеи, где еще можно купить билеты в кассе в день посещения. Таких все меньше и меньше: билеты покупаются онлайн, причем за несколько недель или даже месяцев. В крупные музеи, галереи, пинакотеки и разные сокровищницы пускают по сеансам, и нужно еще умудриться найти слот. И вообще, спонтанно приложиться к источникам культуры становится все сложнее. Откуда такая массовая тяга к новым впечатлениям и страсть к перемене мест, спрашивается?

Оказывается, как говорят специалисты, это следствие новых форм коммуникаций (развития соцсетей, тематических интернет-платформ, мессенджеров), совершенствования транспортной и туристической инфраструктур, социальных установок в разных группах населения и еще некоторых факторов. Благодаря всеобщей интернетизации человек обрел возможность, не особо напрягаясь, заранее получить любой объем информации, сравнить цены на все на свете, забронировать билеты и отели, купить страховки и все для путешествия, не вставая с дивана. То есть минимизировать риски спонтанных решений и приключений на свои разные части тела. Что уж и говорить, новые технологии делают любое перемещение легче и приятнее. Было бы только желание. Ну и деньги, конечно. Перед отпускным сезоном это самое актуальное.

Елена Федотова