Легкой дороги
Слово редактора
Активные путешественники по стране и миру наверняка заметили, что количество туристов очень выросло даже на невооруженный взгляд. Без подтверждающих статистических данных. Просто впечатления по собственному опыту убеждают больше, чем отвлеченные цифры.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
В городах, славящихся своими музеями, историей и достопримечательностями, толпы туристов стирают понятие сезонности. Километровые очереди выстраиваются в те музеи, где еще можно купить билеты в кассе в день посещения. Таких все меньше и меньше: билеты покупаются онлайн, причем за несколько недель или даже месяцев. В крупные музеи, галереи, пинакотеки и разные сокровищницы пускают по сеансам, и нужно еще умудриться найти слот. И вообще, спонтанно приложиться к источникам культуры становится все сложнее. Откуда такая массовая тяга к новым впечатлениям и страсть к перемене мест, спрашивается?
Оказывается, как говорят специалисты, это следствие новых форм коммуникаций (развития соцсетей, тематических интернет-платформ, мессенджеров), совершенствования транспортной и туристической инфраструктур, социальных установок в разных группах населения и еще некоторых факторов. Благодаря всеобщей интернетизации человек обрел возможность, не особо напрягаясь, заранее получить любой объем информации, сравнить цены на все на свете, забронировать билеты и отели, купить страховки и все для путешествия, не вставая с дивана. То есть минимизировать риски спонтанных решений и приключений на свои разные части тела. Что уж и говорить, новые технологии делают любое перемещение легче и приятнее. Было бы только желание. Ну и деньги, конечно. Перед отпускным сезоном это самое актуальное.