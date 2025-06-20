Новый стандарт развития

Роботы, биометрия, автоматизация — это то, чем живет Пулково. Аэропорт, который стремится стать первым по качеству инноваций не только в России, но и мире. Сегодня создается база для технологического развития аэропортовой отрасли, и наша страна может стать главным драйвером изменений для международной практики. Мы объединяем производство, коммерцию и сервис, что обеспечивает эффективность высокотехнологичной компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Воздушные Ворота Северной Столицы» Фото: «Воздушные Ворота Северной Столицы»

Технологическая трансформация Пулково идет по нескольким направлениям. Мы создали единый центр управления всеми ресурсами в аэропорту, к которому постоянно подключаем дополнительный функционал. Во-первых, биометрические системы — запуск технического тестирования начинается в июне 2025 года для внутренних линий. Это первый шаг к созданию полностью бесконтактной среды в аэропорту. По нашим оценкам, экономический эффект — сокращение затрат на предполетные процедуры в два раза.

Второе — это управление скоростью прохождения пассажира до выхода на посадку. Мы создали специальный центр управления потоками — первый в России проект на базе машинного зрения и ИИ, позволяющий анализировать поведение пассажиров и движение транспорта. Это уже позволило радикально уменьшить время прохождения предполетных процедур в среднем с полутора часов до 30 минут.

Особое внимание уделяется развитию беспилотного транспорта на перроне. Для создания экспериментальной площадки на базе Пулково мы получаем статус «правовой песочницы», то есть на законодательном уровне нам разрешат тестирование новых технологий. Пока мы используем роботов в терминале: уборка, помощь пассажирам и доставка багажа. Но скоро роботы «выйдут» и на перрон для патрулирования, уборки, покоса травы и транспортировки багажа, а апогеем станет беспилотный автобус. Это решение позволит сократить операционные расходы примерно на 30%. Куда пойдут высвобождаемые средства? Мы их реинвестируем в людей. В зарплаты, в обучение, в то, чтобы изменения было легче интегрировать.

Леонид Сергеев, генеральный директор компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (аэропорт Пулково)