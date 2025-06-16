Президент США Дональд Трамп назвал ошибкой решение исключить Россию из формата G8 и последовавший за этим откат организации к формату G7. Об этом он заявил в преддверии саммита «Группы семи» в Канаде. Американский лидер повторил мысль о том, что членство России в G8 могло бы предотвратить конфликт на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«G7 раньше была G8. Барак Обама и человек по имени (Джастин.— "Ъ") Трюдо не хотели впускать Россию,— сказал Дональд Трамп.— И я бы сказал, что это было ошибкой, потому что я думаю, что сейчас не было бы войны, если бы Россия была в составе, и сейчас не было бы войны, если бы (Дональд.— "Ъ") Трамп был президентом четыре года назад» (цитата по AP).

Дональд Трамп ранее уже говорил, что дальнейшее участие России в G8 могло бы предотвратить начало боевых действий на Украине. В мае он отмечал, что взаимодействие в таком формате — с участием Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии — принесло бы много пользы.

Россия была участницей международного клуба G8 17 лет, с 1997 года. Дважды принимала председательство. В 2006 году саммит G8 прошел в Санкт-Петербурге. В 2014 году планировалось провести встречу лидеров в Сочи. Однако в марте, после принятия Крыма в состав России, западные страны прекратили работу в формате G8 и вернулись к формату G7.

Анастасия Домбицкая