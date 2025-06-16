Путин посмертно наградил погибших в ДТП сотрудниц белгородской скорой помощи

Двух фельдшеров, сотрудниц белгородской скорой помощи Ольгу Любимову и Марину Паровышник посмертно наградили орденом Пирогова. Это следует из указа о награждении, подписанном президентом России Владимиром Путиным.

Их наградили «за высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях», написано в указе Владимира Путина.

Медики погибли в аварии, которая произошла в начале февраля: в центре Белгорода BMW врезалась в машину скорой помощи. В иномарке находились трое военнослужащих, писала Lenta.ru. За рулем находился Рамазан Гаджимурадов — участник военной операции на Украине и боец ММА.

Агентство Regnum писало, что Гаджимурадов был задержан спустя три месяца после аварии — до этого он находился в госпитале. Родственники Гаджимурадова говорили агентству, что готовы оказать помощь родственникам погибших. Его сестра называла слухами информацию местных СМИ о том, что водитель был пьян.