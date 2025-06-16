Мать Паши Техника стала учредителем фонда для помощи наркозависимым

В России появится общественный фонд «Второй шанс» для помощи наркозависимым, борьбы с пропагандой наркотиков и мошенничеством в сфере реабилитации наркозависимых. Учредителями фонда станут мать рэпера Паши Техника Надежда Ивлева и клинический психолог Виктор Блинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Надежда Ивлева (в центре) и Лука Сафронов-Затравкин (справа) на похоронах Паши Техника

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Надежда Ивлева (в центре) и Лука Сафронов-Затравкин (справа) на похоронах Паши Техника

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В попечительский совет войдут бывшая жена артиста Карина Мельничук, депутат Госдумы Владислав Даванков. В числе руководителей фонда — основатель реабилитационных клиник «Свобода» Антон Соколов и глава проекта по помощи наркозависимым «Выжившие» Максим Урядов.

На пресс-конференции, посвященной открытию фонда, Владислав Даванков рассказал, что на базе фонда будет организована и работа с родителями наркозависимых — специалисты расскажут им, как выявлять первые признаки зависимости у детей, передает корреспондент «Ъ».

Кроме того, фонд планирует участвовать в разработке законодательных инициатив, касающихся реабилитации наркозависимых. По словам Антона Соколова, одна из них будет касаться создания реестра реабилитационных частных клиник. Это необходимо для борьбы с так называемыми черными прокапщиками — организациями, работающими с наркозависимыми нелегально.

Карина Мельничук, говоря о деятельности таких организаций, отметила, что их сотрудники часто не имеют медицинского образования. По ее словам, сам Паша Техник умер из-за неправильно подобранных «черными прокапщиками» препаратов.

К деятельности фонда также планируется привлекать известных артистов. Сейчас члены попечительского совета фонда обсуждают вопросы сотрудничества с рэперами Алексеем Долматовым (Гуф) и Василием Вакуленко (Баста).

Полина Мотызлевская