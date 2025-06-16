Объявлен тендер на берегоукрепление набережной в Иркутске за 1,5 млрд рублей

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области разместило тендер на берегоукрепление Цесовской набережной в Иркутске за 1,5 млрд руб. Подрядчику необходимо будет также выполнить работы по благоустройству участка от старого Ангарского моста до мемориала «Вечный огонь», следует из сообщения на портале госзакупок.

Заявки на участие в тендере принимаются до 4 июля, итоги планируется подвести 9 июля. Сдать объект необходимо до конца июля 2027 года.

В 2022 году в правительстве региона сообщали, что к 2026 году будет создана единая городская набережная в Иркутске длиной более 11 км.

Лолита Белова