С нижегородской дочки «Газпрома» взыскали 1,9 млн рублей из-за взрыва газа

Суд по гражданским искам прокуратуры решил взыскать с ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» компенсацию морального вреда за гибель младенца и утрату жилища из-за взрыва газа в селе Маргуша Дальнеконстантиновского округа. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 16 июня 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Компания была работодателем мастера по эксплуатации и ремонту газового оборудования, из-за которого произошла утечка газа, приведшая к взрыву. Как писал «Ъ-Приволжье», взрыв произошел в 2021 году, в 2023 году сотрудника приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Надзорное ведомство стало инициатором гражданских исков, так как двое пострадавших относятся к социально уязвимым категориям граждан. В пользу инвалида, потерявшего малолетнего ребенка, взыскано 400 тыс. руб. Ранее в его же пользу было взыскано еще 1,1 млн руб. В интересах пенсионера, утратившего жилье, взыскано также 1,5 млн руб.

Галина Шамберина