Мастер газовой службы получил условный срок после взрыва в селе Маргуше

Дальнеконстантиновский райсуд приговорил мастера газовой службы к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 200 тыс. руб. за выполнение небезопасных работ, которые привели к взрыву газа в трехэтажном доме в Маргуше и гибели младенца (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в нижегородском управлении СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Инцидент случился 19 апреля 2021 года. В тот день мастер подключал к газу одну из квартир в доме. Установлено, что он нарушил требования безопасности. Это привело к утечке газа и взрыву.

Подсудимый вину не признал. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Анастасия Еремина