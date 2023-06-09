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Мастер газовой службы получил условный срок после взрыва в селе Маргуше

Дальнеконстантиновский райсуд приговорил мастера газовой службы к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 200 тыс. руб. за выполнение небезопасных работ, которые привели к взрыву газа в трехэтажном доме в Маргуше и гибели младенца (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в нижегородском управлении СК.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Инцидент случился 19 апреля 2021 года. В тот день мастер подключал к газу одну из квартир в доме. Установлено, что он нарушил требования безопасности. Это привело к утечке газа и взрыву.

Подсудимый вину не признал. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Анастасия Еремина

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