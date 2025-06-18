Понаехали на здоровье

За 2024 год население Краснодарского края увеличилось за счет миграции на 164,8 тыс. человек. При этом естественная убыль в регионе составила за год 22,2 тыс. жителей. В структуре зарегистрированных заболеваний на Кубани преобладали болезни системы кровообращения, органов пищеварения, а также сахарный диабет. В связи с этим, как говорят в минздраве, немаловажным направлением деятельности краевых властей является увеличение продолжительности жизни и борьба с неинфекционными заболеваниями. Эксперты считают, что рост экономически активного населения, а также большое число состоятельных людей в крае способствуют развитию частной медицины, которая оказывает позитивное влияние на государственный сектор, а заодно — на внедрение передовых технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты уверены — будущее системы здравоохранения за развитием новых технологий

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Эксперты уверены — будущее системы здравоохранения за развитием новых технологий

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, самые распространенные причины смертности в регионе — сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Именно на эти направления нацелено основное внимание краевых властей. Так, в 2024 году в региональные сосудистые центры и отделения было поставлено более 70 единиц медицинского оборудования для раннего выявления сосудистых заболеваний. Кроме того, специализированное оборудование было закуплено для восьми онкологических организаций края.

Диспансеризация и профилактические осмотры также являются важными направлениями работы кубанского здравоохранения, говорят в минздраве. Так, по данным ведомства, за прошлый год профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию прошли более 2,9 млн жителей региона.

«Если в ходе профилактических мероприятий у пациента выявляют проблемы со здоровьем, требующие дополнительного обследования или специализированной медицинской помощи, его направляют в соответствующие лечебные учреждения — районную либо краевую больницу, оказывающую стационарную помощь под наблюдением врачей-специалистов»,— говорят в минздраве Кубани.

И строить, и жить помогает

Главной стратегией отрасли здравоохранения Краснодарского края в министерстве называют улучшение демографической ситуации. В частности, по словам чиновников от медицины, в регионе принимаются меры, направленные на увеличение рождаемости и улучшение условий жизни населения, включая поддержку семей и развитие системы охраны материнства и детства.

«Еще одна важная задача — обеспечение медицинских организаций края квалифицированными кадрами. Для привлечения и удержания специалистов в регионе приобретается служебное жилье. За последние пять лет было куплено 295 квартир, а в планах на 2025 год приобрести еще 33»,— говорят в краевом минздраве.

Для специалистов здравоохранения действует компенсация затрат на съем жилья и расходов на оплату коммунальных платежей, а также выплата для погашения первоначального взноса по ипотеке. Кроме того, с начала 2025 года выплату в размере 1,5 млн руб. для погашения первоначального взноса ипотечного кредита могут получить специалисты больниц и поликлиник Краснодара.

В минувшем году, по информации регионального минздрава, на полную мощность заработала вторая очередь краевой больницы имени Очаповского, открытая в августе 2023-го. В новом восьмиэтажном корпусе сегодня работают отделения сосудистой хирургии, детской кардиохирургии, несколько отделений реанимации и интенсивной терапии, а также краевой ожоговый центр. Кроме того, в 2024-м краевые власти построили детскую поликлинику на 300 посещений в краснодарском микрорайоне Гидростроителей. Только за первую неделю работы в ней приняли 2 тыс. пациентов. Также завершено строительство поликлиники в станице Старовеличковской Калининского района.

«Всего за прошедший год в крае был построен 31 новый объект здравоохранения — от больших поликлиник до фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того, проведены капитальные ремонты ряда медицинских организаций, что позволило улучшить условия пребывания пациентов и работу медицинского персонала. Современным оборудованием оснащены медицинские учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. По программе модернизации первичного звена в крае приобрели 1500 единиц оборудования и 150 легковых машин для оказания медико-санитарной помощи. Достигнут целевой показатель по прохождению жителями края профилактических мероприятий. Все эти достижения являются результатом слаженной работы всей команды здравоохранения края и свидетельствуют о нашем стремлении к обеспечению высокого уровня оказания медицинской помощи для жителей даже самых отдаленных районов Кубани»,— рассказали в министерстве.

Плюсов больше, чем минусов

По мнению Натальи Хмельницкой, заместителя главного врача по общим вопросам краснодарской Клиники Фомина, за последние 10 лет система здравоохранения Краснодарского края демонстрирует поступательное развитие. Это, по словам эксперта, выражается и в строительстве новых медицинских учреждений, и в их модернизации, и во внедрении электронных сервисов — от электронной медицинской карты до онлайн-записи на прием даже в государственных учреждениях.

«Повышается доступность диагностических методов, увеличивается число высокотехнологичных операций, особенно в краевых центрах. Однако по сравнению с ведущими регионами — Москвой, Санкт-Петербургом и Казанью — Краснодарский край пока уступает по плотности медицинских кадров, оснащенности первичного звена и уровню координации между различными этапами медицинской помощи. Очереди в государственных учреждениях сохраняются. Несмотря на то что регион стремится к выравниванию показателей, разрыв в степени доступности и качества между городскими и сельскими территориями сохраняется и в ряде районов становится более ощутимым»,— говорит госпожа Хмельницкая.

С ней согласен глава группы медицинских компаний CL Феликс Гамзаев. По его словам, в последние годы в регионе растет оснащенность медучреждений, внедряются телемедицинские технологии, сокращаются очереди. По сравнению с другими регионами, по оценке Минздрава РФ, Кубань входит в топ-20 по качеству медпомощи, но, по словам господина Гамзаева, остаются точки для роста в сельских районах.

«Сильнее всего в Краснодарском крае развиты кардиология и кардиохирургия. Краевые центры оснащены самым современным оборудованием. Кроме того, работает краевой онкоцентр, внедряется ранняя диагностика онкозаболеваний. Благодаря развитому санкуру Сочи, Геленджика и Анапы ценится курортология и реабилитация»,— говорит Феликс Гамзаев.

По словам регионального директора сети клиник WMT Вадима Лаптева, в регионе нет ни одного сектора, где пациент не может получить необходимую помощь. «Любой уровень онкологических операций, химиотерапия, операции на сердце — все это может быть выполнено в Краснодарском крае. Уникальное преимущество региона — сильно развитая медицина реабилитации и рекреации.

На черноморском побережье и в прилегающих районах с лесными зонами, горными массивами и минеральными водами расположено множество санаториев и пансионатов, что создает отличные возможности для восстановительного лечения»,— рассказывает господин Лаптев.

Несмотря на все сложности и внешние факторы, уровень здравоохранения на Кубани растет, уверена управляющая сетью клиник «Здрава» Мария Мостовая. По ее словам, Краснодарский край сегодня — лидер по уровню медицинской помощи на юге России, а развитию региона способствует растущее население и увеличивающаяся конкуренция на рынке платных медицинских услуг.

«Регион смело может похвастаться и высоким уровнем хирургии, и высокотехнологичной медицинской помощью. К нам продолжают приезжать на лечение пациенты из других регионов. Из своей практики могу судить о том, что к нам едут пациенты за ортопедическими операциями из многих регионов ЮФО, СКФО и Крыма»,— говорит госпожа Мостовая.

Исполнительный директор клиники «Евромед» Анастасия Сулим выделяет курортологию и санаторно-курортное лечение Краснодарского края. По ее словам, эта сфера развита в регионе благодаря черноморскому побережью (Сочи, Анапа, Геленджик) и минеральным источникам (Горячий Ключ, Ейск). Собеседница “Ъ-Здравоохранение” в числе наиболее развитых отраслей называет кардиологию и кардиохирургию, а также травматологию и ортопедию, которые вышли во флагманы благодаря туризму, спортивным мероприятиям, наследию Олимпиады-2014 и активному образу жизни населения.

«Краевой онкологический диспансер в Краснодаре оснащен современным оборудованием (ПЭТ-КТ, линейные ускорители). В крае большое количество центров ЭКО и вспомогательных репродуктивных технологий, а также перинатальных центров. Развита неврология и нейрохирургия, пластическая и эстетическая медицина, которые особенно популярны в курортных городах из-за спроса и у туристов, и у местных жителей. Развита в крае сеть детских больниц и специализированных центров, особенно в Краснодаре и Сочи. За медицинской помощью сюда приезжают не только жители других регионов, но и иностранцы»,— говорит госпожа Сулим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Краснодарский край приезжают пациенты с проблемами репродуктивной системы со всего юга России

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Краснодарский край приезжают пациенты с проблемами репродуктивной системы со всего юга России

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Мекка репродукции

По информации министерства здравоохранения Краснодарского края, с 2019 года в регионе реализуется программа по повышению доступности лечения бесплодия. В частности, с использованием экстракорпорального оплодотворения. За прошлый год в крае процедуру ЭКО за счет средств ОМС прошли 3 тыс. женщин.

Главный врач клиники ЭКО и репродукции «Эмбрио», к. м. н., репродуктолог Ирина Лукошкина оценивает эту грань здравоохранения в крае как одну из лучших среди регионов Южного федерального округа и северной полосы России. «В крае проводятся уникальные операции, используется уникальная робототехника, имеется большой и мощный коечный фонд. Как акушер-гинеколог, занимающийся репродукцией, могу сказать, что область репродуктивной медицины на Кубани представлена большим числом государственных и частных клиник»,— говорит собеседница.

Наталья Хмельницкая добавляет, что в Краснодаре сейчас более 10 центров репродукции, которые востребованы среди жителей и края, и соседних регионов. Это, по ее словам, обусловлено высоким уровнем подготовки врачей и наличием современного оборудования. В частности, в Краснодаре запустили IVM 0 — технологию дозревания яйцеклеток, которая позволяет преодолеть такие факторы бесплодия, как снижение овариального резерва.

Главный врач и основатель медицинского центра «Чадо», доктор медицинских наук, врач — эксперт перинатальной диагностики Ольга Астафьева констатирует, что с проблемами репродуктивной системы в Краснодарский край приезжают пациенты из Крыма, Адыгеи, Карачаево-Черкесии и Абхазии.

«Мои однокурсники, хирурги из ККБ №1, каждый месяц по приглашению коллег из Узбекистана летают в Ташкент для проведения операций по трансплантации печени. В мае этого года сотрудники кафедры лучевой диагностики, включая меня, провели курс лекций и мастер-класс по актуальным проблемам диагностики бесплодия в Симферополе. Активно сотрудничаем с врачами из новых регионов, Донецкой и Луганской областей, которые дистанционно консультируют сложных пациентов. В Краснодарском крае высокий уровень акушерско-гинекологической помощи, многие врачи освоили уникальные операции с использованием робота Da Vinci, влагалищные гистерэктомии с лапароскопической ассистенцией. Все чаще выполняются операции при опущении органов малого таза. Внедряются методики интимной пластики, позволяющие женщинам даже в менопаузальном возрасте не испытывать дискомфорта и улучшить качество жизни»,— говорит госпожа Астафьева.

По ее словам, на новый уровень вышла популяризация длительного грудного вскармливания. В частности, в Краснодаре каждый месяц проходит школа материнства, на которой врач-неонатолог рассказывает о пользе грудного молока для новорожденного и профилактике рака молочной железы у длительно кормящей женщины. Все более востребованными, несмотря на высокую стоимость, становятся, по словам Ольги Астафьевой, неинвазивные пренатальные тесты, позволяющие уже с 10-й недели диагностировать весь спектр хромосомных аномалий у плода, особенно таких тяжелых, как синдром Дауна, синдром Эдвардса и другие.

Коммерческая медицина ищет, где деньги

Объем платных медицинских услуг в России, согласно данным Росстата, вырос в 2024 году по сравнению с 2023-м на 9,5% и составил 1,5 трлн руб. В Краснодарском крае этот показатель превысил 100,6 млрд руб., увеличившись на 2,1% относительно уровня предыдущего года, сообщили в Краснодарстате.

Феликс Гамзаев считает, что активное развитие частной медицины на Кубани стимулируют высокий спрос среди туристов из других регионов и общий растущий уровень материального благосостояния населения в крае, а также — дефицит узких специалистов в госсекторе и инвестиционная привлекательность региона для субъектов бизнеса.

По мнению Вадима Лаптева, главный фактор популярности негосударственного сектора здравоохранения в Краснодарском крае — богатство региона. «Развитое сельское хозяйство, продукция которого до последнего времени шла на экспорт, развитая сеть отдыха и рекреации на Черном море, а также традиционная предпринимательская жилка кубанцев создали необычный микроклимат. Здесь очень много состоятельных людей, а также большая прослойка людей со средним достатком, которые стремятся выбирать лучшее»,— говорит региональный директор сети клиник WMT.

Кроме того, по его словам, в Краснодаре перегрузка государственной и муниципальной медицины приезжими из других регионов и стран создает дефицит в государственной медицине. «Исторически сложилось, что столица Кубани по количеству врачей и площадей коммерческой медицины на душу населения занимает второе-третье место в России. Это создает очень сильную конкурентную среду, в результате чего услуги предоставляются на высоком уровне. Коммерческая медицина в Краснодарском крае находится на более высоком уровне, чем в Ставропольском крае, Ростовской области и Адыгее»,— констатирует господин Лаптев.

Ирина Лукошкина также указывает на то, что Краснодарский край постоянно растет по количеству населения, поэтому жителям остро требуется плановая, профилактическая и экстренная медицинская помощь. «На мой взгляд, такой серьезный наплыв людей в регион диктует необходимость открытия новых частных медицинских центров в помощь государственным»,— говорит собеседница.

Коммерческий сектор здравоохранения в регионе получил развитие благодаря тому, что государственная медицина перегружена, а пациенты готовы платить за скорость и комфорт, считает Наталья Хмельницкая. Кроме того, по ее словам, туристическая привлекательность Краснодара и региона в целом позволяет людям совместить отпуск с лечением, например, бесплодия. Аудитория коммерческих медицинских центров — вполне платежеспособная, при этом многие клиники регулярно вкладываются в обновление и приобретение нового оборудования, чтобы совершенствовать помощь и иметь возможность оказывать уникальные услуги.

«Не стоит забывать, что многие врачи переходят в частную практику, где выше заработная плата и лучше условия работы. Таким образом, коммерческая медицина в крае не просто дополнение к государственной системе, а важный элемент в обеспечении доступности и качества медицинской помощи»,— говорит госпожа Хмельницкая.

С ней согласна Мария Мостовая, считающая, что развитию коммерческой медицины на Кубани способствует достаточно высокий, в сравнении с другими регионами, уровень жизни. «Люди привыкли к определенному уровню сервиса и хотят получать его во всех сферах своей жизни. Плюс значительное увеличение населения Кубани, к сожалению, не привело к росту числа ставок медицинских работников. Более того, в районных ЛПУ зачастую можно наблюдать сокращение коек, закрытие отделений. Таким образом уровень доступности бюджетных ЛПУ снижается пропорционально росту населения региона»,— констатирует госпожа Мостовая.

Как отмечает Ольга Астафьева, коммерческая медицина на Кубани создает конкуренцию муниципальным лечебным учреждениям, в которые, по словам собеседницы, к сожалению, не покупается современное высокотехнологичное оборудование. «Заработная плата врачей и медицинских сестер в государственном звене в разы меньше, чем в коммерческих структурах, а документооборот такой, что порой на оформление медицинской карты у врача уходит больше времени, чем на осмотр и общение с пациентом»,— заключает доктор медицинских наук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врачи считают, что диспансеризация является одним из основных способов ранней диагностики заболеваний

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Врачи считают, что диспансеризация является одним из основных способов ранней диагностики заболеваний

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Цифра на здоровье

Цифровые технологии в отрасли здравоохранения Краснодарского края позволяют автоматизировать многие процессы, такие как запись на прием, ведение электронной документации и обмен данными между учреждениями, а также способствуют повышению качества диагностики и лечения, рассказывают в министерстве здравоохранения Кубани. Так, по информации ведомства, в регионе еще в 2011 году появилась программа модернизации, в рамках которой медицинские организации были оснащены информационными системами, а также серверным и телекоммуникационным оборудованием. Только для медицинских работников было создано более 10 тыс. автоматизированных рабочих мест, благодаря чему значительно ускорилась работа врачей в поликлиниках.

«Мы начали постепенный переход от бумажных носителей к электронным. Развитие возможности телемедицинских консультаций тоже является частью цифровизации. Телемедицина позволяет врачам районных учреждений и пациентам получать консультации от краевых специалистов дистанционно, что особенно важно для жителей отдаленных районов. Отметим, что за прошедший год для телемедицинских консультаций в крупные муниципальные образования края было дополнительно поставлено 45 комплектов аппаратных телемедицинских центров»,— говорят в региональном минздраве.

Кроме того, с 2018 года государственные лечебные учреждения Кубани подключены к государственной информационной системе в сфере здравоохранения, которая включает в себя 20 цифровых сервисов, направленных на автоматизацию работы.

«Одним из ключевых является сервис по обработке рентгеновских снимков с помощью искусственного интеллекта. Облачные технологии и искусственный интеллект становятся незаменимыми помощниками врачей в повседневной практике. Примером служат цифровые маммографы, флюорографы и рентгены, снимки с которых анализируют нейронные сети. Искусственный интеллект обрабатывает информацию за считаные минуты и способен заметить самые незначительные отклонения от нормы, позволяет повысить качество диагностики. Однако технологии ни в коем случае не являются заменой специалистов, а служат лишь помощниками для них. Так, в 2024 году в Краснодарском крае с помощью медицинских изделий с ИИ было обработано более 220 тыс. исследований, а за первые два месяца 2025 года — более 141 тыс.»,— рассказали в министерстве.

Искусственный интеллект становится помощником любого врача, а также дает больше возможностей для обучения молодых специалистов, считает Ирина Лукошкина. По ее словам, к новейшим технологиям в медицине относятся также вспомогательные репродуктивные технологии, которые были созданы для помощи людям в преодолении бесплодия. «Внедрение в отрасль искусственного интеллекта, новых типов инкубаторов, новых методик позволяет добиться в сложных случаях бесплодия рождения здорового малыша. Поэтому я считаю, что вспомогательные репродуктивные технологии напрямую влияют на улучшение демографической ситуации в нашей стране»,— говорит госпожа Лукошкина.

Наталья Хмельницкая рассказывает, как электронная медицинская документация упростила взаимодействие между пациентом и системой — больничный можно увидеть в Госуслугах. Телемедицина, по ее словам, обеспечивает консультации в удаленных районах края, особенно в случае нехватки узких специалистов. Цифровая диагностика и визуализация (КТ, МРТ, УЗИ) становятся стандартом в ведущих клиниках региона, а онлайн-обучение для врачей — позволяет специалистам повышать квалификацию без необходимости выезда за пределы региона. Кроме того, по мнению госпожи Хмельницкой, автоматизация процессов в ЛПУ (в частности логистика, расписание и документооборот) повышает эффективность и снижает число ошибок.

«Пациенты задают тренды, и к ним прислушиваются. Информационные технологии способствуют повышению прозрачности, управляемости и скорости оказания медицинской помощи. Это особенно важно в условиях быстрого роста населения и увеличения нагрузки на систему здравоохранения»,— говорит замглавврача Клиники Фомина.

Вадим Лаптев рассказывает о том, как раньше пациенты ездили за качественным лечением в Москву или за пределы России, а сейчас некоторые технологии появляются в Краснодаре даже раньше, чем в федеральных центрах. «Технологии — это важный аспект, который помогает развивать медицину в нашем регионе без необходимости уезжать в другие регионы или даже страны. Например, в маммологии Краснодар один из первых в России внедрил ультразвуковой томосинтез молочных желез. Здесь находится один из трех аппаратов в стране. В прошлом году в Краснодаре внедрили технологию биопсии сторожевых лимфоузлов, а в этом году — представили инновационную систему операций на предстательной железе, которая превращает сложную травмирующую операцию в 10-минутную манипуляцию»,— рассказал господин Лаптев.

По словам Ольги Астафьевой, во многих лечебных учреждениях Краснодарского края внедряются системы мониторинга с функцией искусственного интеллекта, разрабатываются минимально инвазивные хирургические вмешательства, уменьшающие риск послеоперационных осложнений и ускоряющие процесс восстановления здоровья пациента. «Изменился взгляд на использование лекарственных препаратов, так как целесообразно лечить не симптомы болезни, а комплексно восстанавливать организм»,— говорит врач.

Феликс Гамзаев считает, что электронные медкарты и единая цифровая система — упрощают ведение пациентов и сокращают бумажный документооборот, а роботизированные системы (например, Da Vinci) — позволяют проводить малоинвазивные операции с высокой точностью.

«В Краснодаре развиваются лаборатории геномных исследований. Это уже суперсовременная персонализированная медицина, предиктивная диагностика без очередей и на высочайшем уровне, теперь доступная в наших частных клиниках. Безусловно, Краснодарский край демонстрирует уверенное внедрение медтехнологий, особенно в хирургии, диагностике и телемедицине. Однако сохраняется неравномерность между городами и сельскими территориями. Дальнейший прогресс зависит от увеличения финансирования и скорости подготовки новых медицинских кадров для работы с инновациями»,— резюмирует господин Гамзаев.

Дмитрий Михеенко