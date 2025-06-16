С уфимки взыскали компенсацию за оскорбление полицейского

Калининский районный суд Уфы постановил взыскать с 41-летней уфимки 15 тыс. руб. компенсации морального вреда в пользу полицейского.

Как сообщила пресс-служба МВД по Башкирии, в августе 2024 года сотрудник полка патрульно-постовой службы заметил возле парка Кашкадан нетрезвую уфимку. Полицейский предложил нарушительнице пройти для составления протокола, но в ответ она оскорбила его и несколько раз ударила.

Ранее суд признал фигурантку уголовного дела виновной в применении насилия и оскорблении представителя власти (ст. 318 и 319 УК РФ).

Майя Иванова