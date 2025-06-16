Пытавшуюся поджечь здание полиции нижегородку освободили от уголовного наказания

Московский райсуд Нижнего Новгорода освободил от уголовного наказания 22-летнюю Екатерину Терпелову, которая осенью 2024 года пыталась поджечь здания администрации Нижегородского района и отдела полиции №5. Сначала фигурантке вменили покушение на теракт, но позже обвинение переквалифицировали на статью о хулиганстве.

«В ходе следствия было доказано, что Екатерина действовала под влиянием третьих лиц, была введена в заблуждение, на нее было оказано очень сильное психологическое давление»,— рассказала адвокат Анастасия Руденко журналистам программы «Кстати».

Суд установил, что нижегородка стала жертвой мошенников. Они убедили жительницу, что у нее заканчивается срок действия сим-карты и для продления нужно назвать код, который пришел ей на телефон. Затем злоумышленники заставили потерпевшую взять кредиты на сумму 1 млн руб. и отправить эти средства им, а после обвинили Екатерину Терпелову в переводе денег в недружественную страну. Аферисты убедили свою жертву, что она сможет избежать наказания, если выполнит их дальнейшие требования и снимет свои действия на камеру. В одном из видео девушка сообщила, что подготовила девять бутылок с горючей смесью, и произнесла фразу: «Нас 25 тысяч, мы идем разбираться», которую основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сказал во время мятежа летом 2023 года.

12 ноября по указанию злоумышленников Екатерина Терпелова бросила коктейли Молотова в здания полиции и администрации, но из-за ветра они не зажглись. На следующий день фигурантку задержали в Липецкой области.

В отношении тех, кто заставил Екатерину Терпелову пойти на преступление, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Установлено, что аферисты находятся за пределами России.

Елена Ковалева