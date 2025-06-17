Поп наизнанку

Американская певица Билли Айлиш находится в турне в поддержку альбома «Hit Me Hard and Soft» (2024). На недавней церемонии вручения American Music Awards певицу наградили среди прочего в номинации «Лучший гастролирующий артист». И совершенно справедливо, считает Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перед 20-тысячной аудиторией Билли Айлиш успешно демонстрирует самую доверительную искренность

Фото: Lewis Joly / AP Перед 20-тысячной аудиторией Билли Айлиш успешно демонстрирует самую доверительную искренность

Фото: Lewis Joly / AP

Если недавно ушедший из жизни лидер The Beach Boys Брайан Уилсон довел до совершенства идею студии как музыкального инструмента, то Билли Айлиш отточила до блеска идею концертной площадки как инструмента. В этом могли убедиться российские зрители в ее первый и единственный приезд в Россию в 2019 году. Тогда она выступала во дворце «Мегаспорт» и сумела при довольно спорных акустических качествах площадки воспроизвести в Москве свое шоу во всей красе. Звучали не только голос и инструменты — звучали стены и трибуны. И, конечно, на протяжении всего концерта стоял непрекращающийся крик фанатов.

В нынешнем турне в поддержку альбома «Hit Me Hard and Soft» взрывающий барабанные перепонки ор зрителей — преимущественно девушек-выпускниц или без пяти минут выпускниц, получивших билеты на концерт в подарок от родителей,— был частью шоу, без которого концерты Билли Айлиш уже трудно себе представить. С непривычки слова первых песен — «Chihiro» и «Lunch» — сложно было разобрать.

Турне «Hit Me Hard and Soft» проходит на закрытых площадках, которые обычно меньше по вместимости, чем стадионы. Поэтому в Барселоне, где концерт смотрел корреспондент “Ъ”, пришлось делать два шоу подряд, 14 и 15 июня, и все равно всем билетов не хватило. Построенный к Олимпийским играм 1992 года зал Palau Sant Jordi вмещает 20 тыс. зрителей, два дня — это 40 тыс., а Билли Айлиш спокойно могла собрать все 80 тыс. Так что вполне вероятно, что в следующем турне она наконец-то замахнется на открытые площадки. Но пока ее шоу — пример близкого к идеалу освоения спортивно-зрелищного пространства под крышей.

Из-за постоянных упреков в высокой цене на билеты Билли Айлиш решила использовать в турне «Hit Me Hard and Soft» сцену с обзором в 360 градусов — таким образом никто из зрителей не остался в обиде. Те, кто сидел на верхних трибунах, могли видеть крупные планы певицы на подвешенных под потолком экранах, образующих параллелепипед. Инженерные решения постановочной группы позволили увеличивать и уменьшать его размер. Конструкция при необходимости опускалась на сцену, поглощая куб из светодиодных экранов, из которого Билли Айлиш появилась в начале шоу и который изображал то клетку с телевизионными помехами вместо прутьев, то емкость, в которой на ранней песне Билли Айлиш «Ocean Eyes» плескались волны океана. Подмостки, по которым перемещалась певица, также были проекционной поверхностью, что давало зрителям с самых далеких мест определенное преимущество — из стоячего партера этих кадров не было видно.

В сцене были сделаны две «оркестровые ямы», в которых находились сопровождающие Билли Айлиш музыканты. Зрители московского концерта помнят, что Билли Айлиш на сцене сопровождали ее брат, мультиинструменталист Финнеас О’Коннелл, и сессионный барабанщик. В нынешнем турне нет ни Финнеаса, ни родителей певицы. Родители уже давно отпускают 23-летнюю певицу в путешествия одну. А брат готовится к сольному турне в поддержку свежего альбома «For Cryin’ Out Loud!». Зато теперь с Билли Айлиш ездит полноценный ансамбль с барабанами, гитарами, басом и клавишными. Есть даже две бэк-вокалистки, которые выглядят как офисные работницы, но по мере развития сюжета представления подключаются к общему безудержному рейву.

На хите «Bad Guy» Билли Айлиш спускается к коллегам с беспроводной камерой в руке, и на экранах появляются их крупные планы. С этой же камерой она бегает внутри сценических конструкций и снимает зрителей. Это вообще мода нынешнего времени — транслировать внутренности шоу наружу, в зал, так, чтобы в кадр попадали охранники, осветители и прочий персонал, обычно зрителям не видный. Так же, например, делает на своих концертах Чарли XCX.

Крупные планы Билли Айлиш — самое трогательное, что есть в этом шоу. Пик трогательности наступил, когда она исполняла песню «When the Party’s Over»: «Я знаю, что ваши голоса — часть моего шоу, и я это ценю, но сейчас я попрошу вас помолчать ровно одну минуту». В полной тишине Билли Айлиш начала пропевать гармонии, накладывая вокальные дорожки одну на другую. Затем к ней присоединились вокалистки. Это не единственный «тихий» момент шоу. Однако именно здесь искренность девушки, сидящей по-турецки на сцене-экране, ощущалась особенно остро.

Ближе к финалу шоу градус обожания был все выше. Билли Айлиш спела две песни на дополнительной сцене, потом вернулась к коллегам, взвинтила напряжение танцевального вайба до предела, а в конце снова вернула зрителей в формат коллективного хорового экстаза, исполнив в финале шоу «Birds Of A Feather». Песня, звучащая на альбоме в традиционной для певицы вкрадчиво-детской манере, стала стадионным гимном, под который публику осыпали конфетти с изображением человечка с приподнятым плечом — фанаты знают, что это символ, который присутствует на всей сувенирной продукции Билли. Его зовут Блохш.

Билли Айлиш провела весь концерт в одном концертном костюме в спортивном стиле, так ей было комфортнее перемещаться по подмосткам, а также прыгать, танцевать, сидеть и лежать. Только раз с ее головы упала бейсболка, которая долго лежала на сцене, символизируя человеческое измерение, которое было в основе всей отлаженной машинерии шоу. При всем техническом совершенстве спектакля глаза Билли Айлиш на экране и абсолютная искренность всего, что она делает, остаются ключом к ее феномену.

Игорь Гаврилов