Результат
Теннис
Рейтинг АТР
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 10 880 очков. 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8850. 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6500. 4 (7). Тейлор Фриц (США) — 4735. 5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 4630. 6 (4). Джек Дрейпер (Великобритания) — 4550. 7 (6). Лоренцо Музетти (Италия) — 4470. 8 (8). Томми Пол (США) — 3470. 9 (9). Хольгер Руне (Дания) — 3440. 10 (12). Бен Шелтон (США) — 3170. 11 (11). Даниил Медведев (Россия) — 3140. 12 (10). Алекс де Минаур (Австралия) — 3085. 13 (13). Фрэнсис Тиафо (США) — 2990. 14 (15). Андрей Рублев (Россия) — 2920. 15 (14). Артюр Фис (Франция) — 2920. 16 (16). Каспер Рууд (Норвегия) — 2905. 17 (17). Якуб Меншик (Чехия) — 2322. 18 (18). Франсиско Серундоло (Аргентина) — 2285. 19 (19). Григор Димитров (Болгария) — 2205. 20 (20). Юго Эмбер (Франция) — 2195… 22 (24). Карен Хачанов — 2050… 73 (74). Роман Сафиуллин (оба — Россия) — 816.
Рейтинг WTA
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 11 553 очка. 2 (2). Кори Гауфф — 8083. 3 (3). Джессика Пегула (обе — США) — 6483. 4 (5). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4853. 5 (4). Джасмин Паолини (Италия) — 4805. 6 (8). Мэдисон Кис (США) — 4669. 7 (6). Мирра Андреева (Россия) — 4636. 8 (7). Ига Швёнтек (Польша) — 4618. 9 (10). Эмма Наварро (США) — 3697. 110 (9). Паула Бадоса (Испания) — 3684. 11 (11). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3456. 12 (12). Диана Шнайдер (Россия) — 3216. 13 (15). Аманда Анисимова (США) — 3119. 14 (13). Элина Свитолина (Украина) — 3035. 15 (14). Каролина Мухова (Чехия) — 2989. 16 (16). Дарья Касаткина (Австралия) — 2801. 17 (17). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2725. 18 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 2378. 19 (20). Елена Остапенко (Латвия) — 2200. 20 (18). Людмила Самсонова — 2141… 28 (28). Анна Калинская — 1657… 40 (39). Вероника Кудерметова — 1307. 41 (40). Анастасия Потапова — 1299... 54 (56). Анастасия Павлюченкова — 1052… 63 (62). Полина Кудерметова — 998… 71 (70). Анна Блинкова — 907… 87 (83). Камилла Рахимова — 786… 93 (111). Анастасия Захарова (все — Россия) — 739.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.