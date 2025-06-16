Мэр Мурманска переходит на другую работу

Глава Мурманска, бывший вице-губернатор Мурманской области Юрий Сердечкин покидает свой пост «в связи с переходом на другое место службы». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 16 июня, не уточнив, однако, чем конкретно будет заниматься.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Сердечкин

Фото: Правительство Мурманской области Юрий Сердечкин

Фото: Правительство Мурманской области

Решение покинуть кресло мэра было «непростым, но взвешенным», следует из сообщения. Господин Сердечкин добавил, что будет исполнять обязанности главы города до 1 июля, а 19 июня представит городскому совету депутатов доклад о результатах работы городской администрации за 2024 год. Он также поблагодарил мурманского губернатора Андрея Чибиса за «те решения и проекты, которые реализуются в городе-герое и во всем регионе».

В свою очередь, господин Чибис подтвердил отставку действующего главы Мурманска на оперативном совещании областного правительства. Он сообщил, что на посту градоначальника Юрия Сердечкина сменит выпускник первого потока «Школы мэров», первый замглавы города Иван Лебедев.

Юрий Сердечкин родился в Москве в 1980 году, окончил Государственный университет управления. Курировал вопросы ЖКХ, ценообразования в энергетической отрасли в Федеральной службе по тарифам и в правительстве, а с 2020 года занимался теми же вопросами в Мурманской области в должности заместителя губернатора. В марте 2022 года был назначен главой администрации Мурманска, в октябре 2024 года совет депутатов избрал господина Сердечкина главой города.

Божена Иванова