«Росконгресс» открывает двери для гостей

На этой неделе, 18 июня, в «Экспофоруме» открывается Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025), который продлится до 21 июня. В нынешнем году его темой станет «Общие ценности — основа роста в многополярном мире», а страной-гостем выступит Королевство Бахрейн, сообщили в фонде «Росконгресс». По сравнению с 2024-м стоимость участия в мероприятии увеличилась на 10%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Зарубежными партнерами России выступят представители Бразилии, Вьетнама, Индии и других стран. Пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина запланирована на 20 июня Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Зарубежными партнерами России выступят представители Бразилии, Вьетнама, Индии и других стран. Пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина запланирована на 20 июня Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото

На сайте форума, организатором которого выступает фонд «Росконгресс», опубликовали расширенную деловую программу, которая разделена на пять треков: «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Российская экономика: новое качество роста», «Человек в новом мире», «Среда для жизни» и «Технологии: стремление к лидерству». Общее количество сессий в программе превышает 150. В них примут участие более тысячи спикеров и модераторов.

Стоимость участия в ПМЭФ выросла с 990 тыс. в марте этого года до 1,485 млн рублей в начале июня. Для сравнения: в прошлом году цена за бейдж начиналась с 1,2 млн рублей, но к 21 мая увеличилась до 1,35 млн. Почти за 1,5 млн рублей участник получает доступ к деловым зонам и всем мероприятиям, за исключением пленарного заседания и мероприятий, которые требуют специального приглашения.

В ПМЭФ-2024 очно и в онлайн-формате приняли участие свыше 21,8 тыс. человек из 139 стран и территорий. На полях форума заключили около 1 тыс. соглашений на общую сумму 6,4 трлн рублей.

В то же время участникам доступен более низкий тариф, позволяющий посещать мероприятия первого дня форума. Этот день посвящен малому и среднему предпринимательству (МСП). Стоимость тарифа — 66 тыс. рублей; в 2024 году он был на 6 тыс. дешевле.

Помимо сессий и панельных дискуссий, программой ПМЭФ-2025 предусмотрены 19 бизнес-диалогов о международном сотрудничестве с Ираном, Китаем, Турцией, Латинской Америкой и ЕС. Зарубежными партнерами России выступят представители Бразилии, Вьетнама, Индии и других стран. Пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина запланирована на 20 июня.

Параллельно состоятся форумы креативных индустрий и «Лекарственная безопасность», а еще в пятый раз заработает платформа «“Росконгресс” Урбан Хаб», в рамках которой урбанисты подискутируют о городском наследии. 18 июня в рамках ПМЭФ пройдет X Российский форум малого и среднего предпринимательства, а 21 июня — Международный молодежный экономический форум «День будущего».

В дополнение на экономическом форуме анонсированы культурная и вечерняя программы. Чтобы посетить часть мероприятий, необходимы специальные приглашения. Кроме фестиваля культуры «Петербургские сезоны» и традиционного приема от страны-гостя, в Северной столице состоится закрытый вечер Альфа-Банка с Григорием Лепсом и «A-Студио» на Крестовском острове, вечеринка VK Night с Люсей Чеботиной, Леонидом Агутиным и рэпером Мотом на Арсенальной набережной, гала-ужин в Екатерининском дворце Царского Села от худрука Мариинского театра Валерия Гергиева, вечеринка, организованная Wildberries & Russ с Zoloto (Владимир Золотухин.— «Ъ-СПб»). В Мариинке состоится мировая премьера оперы «Мандрагора», которую не успел дописать Чайковский, но чье дело продолжили искусственный интеллект Сбера GigaChat и композитор Петр Дранга. Обещано и множество других культурных событий.

Интересно, что ни на одном светском рауте пока не заявлено выступлений завсегдатая ПМЭФа лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова. Не слышно (либо информация держится в строжайшем секрете) и об участии Надежды Кадышевой, звезда которой в последние месяцы внезапно разгорелась благодаря феноменальному интересу к творчеству певицы со стороны молодежи.

В неофициальной части форума должны пройти чемпионаты по гольфу, паделу, теннису и шахматам. В свою очередь, 20 июня на Дворцовой площади состоится открытый концерт «В ритме лета», где выступят Женя Трофимов и группа «Комната культуры», Radio Tapok, итальянский певец Аль Бано.

В городе из-за ПМЭФ введут ограничения на движение транспорта: с 00:00 16 июня до 23:59 22 июня будет запрещена остановка транспорта на Петербургском шоссе от Пулковского шоссе до Витебского проспекта, на Усть-Славянском шоссе и на Сарицкой улице.

С полуночи 13 июня до 23:59 22 июня возле аэропорта Пулково запрещается движение транспорта по Стартовой улице, на участке от Быковской до Внуковской, по Домодедовской улице от улицы Пилотов до Внуковской улицы и по Внуковской от дома № 2 до Домодедовской улицы.

Стефания Барченкова