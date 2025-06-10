Владимир Путин выступит на ПМЭФ 20 июня

Президент Владимир Путин по традиции примет участие в пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Пленарное заседание ПМЭФ запланировано на 20 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Будет традиционное выступление, будет традиционное участие в панельной дискуссии»,— рассказал ТАСС представитель Кремля.

Модератора дискуссии пока не называют. На вопрос, будут ли на форуме сюрпризы, господин Песков ответил: «Всегда мы стараемся, и организаторы всегда стараются делать что-то новое».

В этом году ПМЭФ пройдет 18–21 июня. Главная тема форума — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Свое участие в мероприятии подтвердили представители 137 стран и территорий.