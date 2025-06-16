Башкирия заняла 51 место в рейтинге регионов по доходам населения

По итогам 2024 года Башкирия находится на 51-м месте в рейтинге регионов по доходам населения в стране и на шестом — в ПФО.

Согласно данным РИА «Рейтинг» на основе информации Росстата, медианные доходы жителей региона позволяют купить 1,78 минимального набора товаров и услуг. За чертой бедности живет 7,8% населения республики. По сравнению с 2023 годом их количество уменьшилось на 1,7%.

На первом месте по доходам населения находится Ямало-Ненецкий автономный округ, где медианный доход позволяет купить 3,94 набора, на втором — Ненецкий (3,74), на третьем — Чукотский (3,21) автономные округа. Последние места в рейтинге занимают Тыва (1,26 набора), Карачаево-Черкессия (1,21) и Ингушетия (1,13).

В среднем по России медианный доход в 2,1 больше минимального набора товаров и услуг, а за чертой бедности остается 7,2% населения.

Среди регионов Приволжского федерального округа первое место занимает Татарстан (10 место в стране), где жители могут купить в среднем 2,4 минимального набора товаров и услуг, а доля бедных достигает 3,8%. На последнем — Марий Эл (78 место в России), где в среднем население может купить 1,46 фиксированного набора, а за чертой бедности находятся 12,6% жителей.

По итогам 2023 года Башкирия была на 47 месте в рейтинге регионов по доходам населения. Отношение медианных доходов к величине минимального набора товаров и услуг составляло 1,66. За чертой бедности находилось 9,5% населения.

Майя Иванова