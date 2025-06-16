У въезда на Крымский мост со стороны Тамани скопилось более 600 автомобилей

На въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края в очереди на досмотр стоят 620 автомобилей, по состоянию на 14:00 уже 650 машин, сообщает Telegram-канал «Крымский мост». Время ожидания для автомобилистов составляет около двух часов. На въезде со стороны Керчи заторов нет.

Скопление автомобилей со стороны Тамани возникло на въезде на мост в понедельник около 8:00, ранее проезд на этом участке был свободным. В 11:00 в очереди на досмотр стояло более 350 машин.

Заторы у пунктов досмотра во время курортного сезона связаны с усиленными мерами безопасности, введенными после совершения на Крымском мосту террористического акта 8 октября 2022 года. Тогда злоумышленники использовали для подрыва заминированный автомобиль.

Анна Перова, Краснодар